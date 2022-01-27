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Появилось изображение электрического преемника Nissan Micra, который будут выпускать во Франции

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Алексей Олефиренко

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Компания Nissan показала тизер Nissan Micra шестого поколения. Хэтчбек, как и большинство современных компакт-каров, превратится в электромобиль. По информации издания Motor1, новинку будут выпускать на мощностях завода Renault во Франции, где собирают Nissan Townstar и Renault Mégane E‑TECH Electric.

Тизер Nissan Micra нового поколения

  • Судя по тизеру, автомобиль получит сложную головную оптику, состоящую из круглых сегментов дневных ходовых огней, а также основного блока, который будет вписан в окружность ДХО. Такой дизайн фар будет перекликаться не только с новым Nissan Z, оформленном в ретростиле, но и с обновлённой эмблемой компании.
  • Дизайн машины разрабатывается в Японии. В основе новинки будет лежать модерни­зированный вариант платформы CMF B‑EV, используемой в электрических кроссоверах Renault Mégane и Nissan Ariya.

Nissan Micra 2021 модельного года

  • Учитывая, что концепция машины серьёзно поменяется, не исключено, что хэтчбек будет называться не Micra, а как-то иначе. Автомобиль впишется в «дорожную карту» альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, согласно которой до 2030 года альянс должен представить 35 новых электрокаров.
  • Нынешнее поколение Nissan Micra выпускается с 2016 года. Автомобиль представлен на рынке Южной Африки, а также в большинстве стран Западной Европы, где в 2020 году было продано почти 40 000 этих машин.

Но не только Micra встанет на путь электризации. Ранее сообщалось, что компания Nissan планирует возродить спорткар Silvia, который тоже будет лишён двигателя внутреннего сгорания.

Правильно ли поступает Nissan, превращая Micra в электрокар?

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