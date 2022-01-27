Появилось изображение электрического преемника Nissan Micra, который будут выпускать во Франции

Компания Nissan показала тизер Nissan Micra шестого поколения. Хэтчбек, как и большинство современных компакт-каров, превратится в электромобиль. По информации издания Motor1, новинку будут выпускать на мощностях завода Renault во Франции, где собирают Nissan Townstar и Renault Mégane E‑TECH Electric.