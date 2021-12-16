В Голландии готовят доступный электромобиль на солнечных батареях

Компания Lightyear из Нидерландов, известная своим прототипом One с солнечными панелями, пообещала через два-три года вывести на рынок ещё одну модель. Она окажется значительно доступнее — Lightyear, как пишет Carscoops, пообещали удешевить её примерно впятеро. При этом электромобиль получит ряд технологий от флагманской модели.