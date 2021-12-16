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В Голландии готовят доступный электромобиль на солнечных батареях

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Дмитрий Елизаров

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Компания Lightyear из Нидерландов, известная своим прототипом One с солнечными панелями, пообещала через два-три года вывести на рынок ещё одну модель. Она окажется значительно доступнее — Lightyear, как пишет Carscoops, пообещали удешевить её примерно впятеро. При этом электромобиль получит ряд технологий от флагманской модели.

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Прототип Lightyear One

  • Прототип Lightyear One был представлен ещё в 2019 году. Помимо оригинальной внешности и четырёх электромоторов он отличается обилием солнечных панелей. Эти генераторы размещены на капоте и крыше, а общая площадь панелей достигает 5 квадратных метров.
  • В солнечную погоду панели способны ежечасно генерировать объём электричества, которого хватит на 12 километров пробега. Таким образом, по расчётам разработчиков эта инновация обеспечивает до 20 тысяч «бесплатных» километров в год. В целом же запас хода One с полностью заряженными аккумуляторами составляет 725 километров.
  • При этом первая версия One, которая появится в продаже в следующем году под именем Pioneer Edition, оценена в 150 тысяч евро (12,4 миллиона рублей). Базовая же стоимость более компактного Lightyear Two составит 30 тысяч евро.
  • Удешевления планируется достигать за счёт как уменьшения габаритов, так и применения более скромных аккумуляторов. При этом в Lightyear заявили, что применение солнечных батарей позволит заряжать Two в пять раз реже, чем обычный электромобиль.
  • Новый электрокар появится в 2024 или 2025 году и будет предлагаться как для покупки, так и по подписке.

В сентябре нынешнего года нидерландский же студенческий стартап Solar Team Eindhoven представил проект дома на колёсах, энергопитание которого обеспечивается исключительно за счёт солнечных батарей. Их площадь достигает 17,5 квадратных метров.

Верите в потенциал солнечной энергии?

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