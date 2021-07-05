Аннулирование ОСАГО, дешёвая Октавия для России и самые быстрые кроссоверы Земли. Главное за день

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Совсем недавно компания Porsche представила кроссовер Cayenne в версии GT, который оказался самым динамичным серийным вседорожником мира и отобрал звание рекордсмена на Нюрбургринге у Audi RS Q8. По этому случаю мы составили рейтинг 10 самых быстрых кроссоверов Земли (серийных и не очень). И новинка от Porsche далеко не на первом месте!

По традиции, свежая подборка лучших объявлений прошедшей недели на Авто.ру. В ней Porsche Cayenne в очень редком тюнинге, невероятно крутая Toyota Supra, BMW с потайными дверьми и ещё несколько очень ярких машин, которые захочется купить!