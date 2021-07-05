Видео: запуск мотора, который год пролежал под землёй

Аннулирование ОСАГО, дешёвая Октавия для России и самые быстрые кроссоверы Земли. Главное за день

Новости

Александр Мирошкин

Добрый вечер! Этим роскошным летним днём мы хотим пожелать вам продуктивной трудовой недели (или хорошего, сухого отдыха, если прямо сейчас вы в отпуске на российском юге), а также рассказать обо всём самом важном и интересном, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

Ликбез дня: как и за что аннулируют ОСАГО

Что случилось? Знаете ли вы, что страховые компании могут в одностороннем порядке аннулировать полис ОСАГО без компенсации уплаченных за него денег? Например, из-за недостоверных сведений об автомобиле, которые были указаны при заключении договора.
Как с этим быть? Основная причина прекращения договора — ошибки в данных, которые попадают в полис при оформлении. Рассказываем, в каких ситуациях можно внезапно остаться без «автогражданки» и как этого избежать.

Тест-драйв: Geely Atlas Pro

Приставка Pro в данном случае не значит, что такой Geely Atlas предназначен только для профессиональных водителей. На самом деле такое имя получил обновлённый вариант популярного в России кроссовера. А его самая крутая особенность — мягкогибридная силовая установка. В этом классе такое не предлагает больше никто! Разобрались, как эта система работает на деле.

Немного важных новостей

  • В России появилась дешёвая Октавия: с 1.6 и «механикой». Ну, как дешёвая...
  • Land Cruiser 300 оказался слабее, чем заявлено в ТТХ.
  • В России продают новый ВАЗ-2105 1998 года выпуска, но просят за него больше, чем за Камри.
  • Названы регионы России, где появятся беспилотные такси.
Почитать перед сном

Совсем недавно компания Porsche представила кроссовер Cayenne в версии GT, который оказался самым динамичным серийным вседорожником мира и отобрал звание рекордсмена на Нюрбургринге у Audi RS Q8. По этому случаю мы составили рейтинг 10 самых быстрых кроссоверов Земли (серийных и не очень). И новинка от Porsche далеко не на первом месте!

По традиции, свежая подборка лучших объявлений прошедшей недели на Авто.ру. В ней Porsche Cayenne в очень редком тюнинге, невероятно крутая Toyota Supra, BMW с потайными дверьми и ещё несколько очень ярких машин, которые захочется купить!

Кстати!

Если вы мечтаете о Lexus LX 570, то мы готовы рассказать, во сколько обойдётся его содержание! Читайте об этом в новом выпуске «Дневника трат»!

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