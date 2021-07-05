Аннулирование ОСАГО, дешёвая Октавия для России и самые быстрые кроссоверы Земли. Главное за день
Александр Мирошкин
Добрый вечер! Этим роскошным летним днём мы хотим пожелать вам продуктивной трудовой недели (или хорошего, сухого отдыха, если прямо сейчас вы в отпуске на российском юге), а также рассказать обо всём самом важном и интересном, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Ликбез дня: как и за что аннулируют ОСАГО
Что случилось? Знаете ли вы, что страховые компании могут в одностороннем порядке аннулировать полис ОСАГО без компенсации уплаченных за него денег? Например, из-за недостоверных сведений об автомобиле, которые были указаны при заключении договора.
Как с этим быть? Основная причина прекращения договора — ошибки в данных, которые попадают в полис при оформлении. Рассказываем, в каких ситуациях можно внезапно остаться без «автогражданки» и как этого избежать.
Тест-драйв: Geely Atlas Pro
Приставка Pro в данном случае не значит, что такой Geely Atlas предназначен только для профессиональных водителей. На самом деле такое имя получил обновлённый вариант популярного в России кроссовера. А его самая крутая особенность — мягкогибридная силовая установка. В этом классе такое не предлагает больше никто! Разобрались, как эта система работает на деле.
Немного важных новостей
- В России появилась дешёвая Октавия: с 1.6 и «механикой». Ну, как дешёвая...
- Land Cruiser 300 оказался слабее, чем заявлено в ТТХ.
- В России продают новый ВАЗ-2105 1998 года выпуска, но просят за него больше, чем за Камри.
- Названы регионы России, где появятся беспилотные такси.
Совсем недавно компания Porsche представила кроссовер Cayenne в версии GT, который оказался самым динамичным серийным вседорожником мира и отобрал звание рекордсмена на Нюрбургринге у Audi RS Q8. По этому случаю мы составили рейтинг 10 самых быстрых кроссоверов Земли (серийных и не очень). И новинка от Porsche далеко не на первом месте!
По традиции, свежая подборка лучших объявлений прошедшей недели на Авто.ру. В ней Porsche Cayenne в очень редком тюнинге, невероятно крутая Toyota Supra, BMW с потайными дверьми и ещё несколько очень ярких машин, которые захочется купить!
Кстати!
Если вы мечтаете о Lexus LX 570, то мы готовы рассказать, во сколько обойдётся его содержание! Читайте об этом в новом выпуске «Дневника трат»!