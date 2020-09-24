АвтоВАЗ показал на видео сборку 30-миллионного автомобиля
Дмитрий Елизаров
С конвейера тольяттинского автогиганта сошёл
Утверждается, что официальный дебют юбилейной Lada Granta в Тольятти специально подгадывали к дню визита на завод высоких гостей — генерального директора Renault Луки де Мео и президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса. Кроме того, на этой неделе официально отмечается ещё и профессиональный праздник заводчан — День машиностроителя.
В церемонии выпуска юбилейного автомобиля, как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, приняли участие не только высокие гости, но и ещё один юбиляр 2020 года — ВАЗ-2101. Первый автомобиль сошёл с конвейера Волжского автозавода ровно 50 лет назад.
30-миллионная машина АвтоВАЗа в продажу не поступит: как и несколько предыдущих юбилейных экземпляров, её отправят в заводской музей.
В этом году тольяттинский завод, кроме всего прочего, отмечает и пятилетие с момента начала производства Lada Vesta.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к сборке специальной версии одной из своих моделей. Исполнение Black с чёрными кузовом, колёсами и бамперами получила Lada 4x4 Urban.