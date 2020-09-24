Самый дешёвый Mercedes-AMG GT получил чёрную спецверсию Stealth

АвтоВАЗ показал на видео сборку 30-миллионного автомобиля

Новости

Дмитрий Елизаров

С конвейера тольяттинского автогиганта сошёл 30-милли­онный автомобиль, которым стала Lada Granta в версии #Club. Церемония по случаю этого события состоялась сегодня, 24 сентября, но, по данным паблика AvtoVAZ News, юбилейную Гранту собрали ещё на прошлой неделе.

  • Утверждается, что официальный дебют юбилейной Lada Granta в Тольятти специально подгадывали к дню визита на завод высоких гостей — генерального директора Renault Луки де Мео и президента АвтоВАЗа Ива Каракат­заниса. Кроме того, на этой неделе официально отмечается ещё и професси­ональный праздник заводчан — День машино­строителя.

1/2

  • В церемонии выпуска юбилейного автомобиля, как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, приняли участие не только высокие гости, но и ещё один юбиляр 2020 года — ВАЗ-2101. Первый автомобиль сошёл с конвейера Волжского автозавода ровно 50 лет назад.

  • 30-миллионная машина АвтоВАЗа в продажу не поступит: как и несколько предыдущих юбилейных экзем­пляров, её отправят в заводской музей.

  • В этом году тольяттинский завод, кроме всего прочего, отмечает и пятилетие с момента начала производ­ства Lada Vesta.

  • Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к сборке специальной версии одной из своих моделей. Испол­нение Black с чёрными кузовом, колёсами и бамперами получила Lada 4x4 Urban.

Рады успехам АвтоВАЗа?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение