АвтоВАЗ показал на видео сборку 30-миллионного автомобиля

В церемонии выпуска юбилейного автомобиля, как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, приняли участие не только высокие гости, но и ещё один юбиляр 2020 года — ВАЗ-2101. Первый автомобиль сошёл с конвейера Волжского автозавода ровно 50 лет назад.



30-миллионная машина АвтоВАЗа в продажу не поступит: как и несколько предыдущих юбилейных экзем­пляров, её отправят в заводской музей.

В этом году тольяттинский завод, кроме всего прочего, отмечает и пятилетие с момента начала производ­ства Lada Vesta.