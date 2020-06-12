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Не буди зверя: 10 примеров того, что животные способны сделать с машинами

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Алексей Олефиренко

Казалось бы, животные — это такие миленькие пушистые существа, которых можно погладить и покормить сахаром. Как бы не так! Дикие животные — это серьёзные и сильные ребята, которые за несколько минут способны превратить в груду мусора даже такую крепкую штуку, как машина. Не верите? Смотрите сами!

Автомобиль против собак

Уж не знаем, чем собакам не угодила эта Toyota Corolla из Турции. Судя по всему, стаю псов привлекло «нечто» в подкапотном простран­стве авто­мобиля. Возможно, там от преследо­вания укрылся кот. И собаки не придумали ничего лучше, как разворотить передок седана до «теле­визора». Утро хозяина машины вряд ли было радостным.

Автомобиль против котов

Этот видеоролик стал настоящим хитом соцсети TikTok в конце прошлого года – благодаря ему даже появился даже хэштег #popcorncat (кото-поп-корн).

Ситуация следующая: Джессика Райс приехала на своём Pontiac Bonneville к бабушке и дедушке. Когда девушка вспомнила, что кое-что забыла в машине, то обнаружила, что её мама, которая приехала вместе с ней, забыла закрыть пассажир­ское окно. И что в машине уже началась какая-то «движуха». Когда Джессика подошла поближе, то обнаружила, что в салоне Понтиака образо­валась настоящая кошачья тусовка. Застиг­нутые врасплох коты начали метаться по машине в попытке найти выход.

Едва ли автомобиль серьёзно пострадал, но обивка и пластик точно получили десяток-другой новых царапин. Не исключено, что в салоне были и другие «сюрпризы», требующие химчистки, но история об этом умалчивает.

Автомобиль против барана

Кажется, у животных есть трудности во взаимо­отношениях с автомобилями Toyota. Вот и Camry досталось. Как правильно отмечают в коммен­тариях, попробуй потом доказать страховой, что именно с тобой произошло. В этой битве победителем явно вышел баран. У него рога после схватки не отвали­лись, а вот Камри, как минимум, понадобится новый бампер.

Автомобиль против жирафа

Вообще-то жирафы — миролюбивые траво­ядные, которые проявляют агрессию только по отношению к конкури­рующему самцу в периоды спари­вания. Но, похоже, этот великан углядел конкурента в Range Rover Evoque. Первые удары, отправив­шие автомобиль из категории «космети­ческая покраска» в «серьёзный кузовной ремонт», в кадр не попали. Зато записанного на видео пинка головой хватило для того, чтобы пострадав­шим можно было считать не только машину, но и жирафа: кажется, он тоже получил лёгкую травму.

Автомобиль против носорога

А вот носороги никогда не отличались покладистым характером. Эти животные только на первый взгляд кажутся спокойными и медли­тельными — на самом деле, вывести из равно­весия их может любая мелочь. В чём убедилась смотритель­ница сафари-парка в Германии. Когда женщина приблизилась к носорогу на слишком короткое расстояние, зверь начал вести себя агрессивно. Сначала он рогом пере­вернул Volkswagen Golf на крышу. А затем атаковал хэтчбек до тех пор, пока машина не стала похожа на блин. По счастливой случай­ности смотри­тельница не пострадала, отделав­шись парой царапин и синяков.

Автомобиль против слона

За слонами закрепилась репутация животных, которые редко причиняют вред людям. Эдакие просто­душные добряки, которые таскают брёвна своими могучими хоботами и катают туристов. На самом деле, слоны тоже могут разрушать. Особенно в периоды брачной активности.

Слон из национального парка Крюгера в Южной Африке и раньше проявлял признаки агрессии, но последней каплей для животного стали посети­тели на Volkswagen Polo. Увы, из-за неконтроли­руемого характера животное позже пришлось застрелить.

В Фольксвагене в момент атаки находилась супружеская пара. Пассажирка была достав­лена в больницу с рассече­нием, но быстро поправилась и выписалась домой.

Автомобиль против морского слона

Если когда-нибудь припаркуете свой автомобиль у морского побережья, удосто­верьтесь, что в этой зоне не обитают морские слоны. Эти могучие создания, чья масса может достигать 2,5 тонны, не очень-то рады незваным гостям в своих владениях. Поэтому запросто могут превратить капот, боковины или другие части авто­мобиля в металло­лом. И для этого им не нужны ни лапы, ни хобот, ни рога.

Автомобиль против медведя

В США медведи чуть ли не каждый месяц превращают машины в фарш. Так что, если вы покопаетесь в закромах YouTube, то найдёте немало видео­роликов, в которых бурые великаны обустраивают свой быт прямо в машинах.

Один из недавних случаев произошёл в Калифорнии. Ситуация типичная: медведь учуял запах еды, полез в салон автомобиля (в данном случае через водительскую дверь), а выбраться уже не смог. В результате вызволять хищника пришлось полицейским. Разумеется, после такого «пассажира» салон Toyota 4Runner превратился в лохмотья.

Автомобиль против верблюда

Видео, которое больно смотреть и ещё тяжелее логически объяснить. Инцидент произошёл в индийском городе Биканер в 2018 году. Верблюд завалился на Тойоту Короллу (серьёзно, что не так с этими Тойотами?), проломил ветровое стекло и оказался зажат в салоне. Освободить животное удалось только после приезда бригады спасателей, которые отрезали седану крышу.

В ходе злоключения верблюд получил перелом одной из конеч­ностей, но, по словам ветеринаров, его жизни ничего не угрожало и он быстро поправился.

Автомобиль против кабанов

В этой истории не было нападения кабанов на автомобиль, но она поучи­тельная. Она напоминает о том, что даже огороженное скоростное шоссе не может гаранти­ровать вашу безопасность. И что на дороге лучше лишний раз не рисковать.

Супружеская пара двигалась по платной дороге SH130 от Остина к Сан-Антонио (штат Техас). Этот хайвей также известен тем, что здесь довольно высокий для Америки предел максимальной скорости — 85 миль в час (почти 140 километров в час). Но поскольку это Техас, где кабаны встречаются чуть ли не в центре Далласа, дикие свиньи в составе 30 штук вышли на дорогу…

Фотографий с места аварии в видео нет. Зато есть результат — полностью уничтоженный внедорожник Infiniti QX56, который совершил около 10 пере­воротов, пока не приземлился. То, что люди в инциденте не погибли, можно считать настоящим чудом.

Видели когда-нибудь, как животные «орудуют» в машинах?

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