Не буди зверя: 10 примеров того, что животные способны сделать с машинами

Этот видеоролик стал настоящим хитом соцсети TikTok в конце прошлого года – благодаря ему даже появился даже хэштег #popcorncat (кото-поп-корн).

Ситуация следующая: Джессика Райс приехала на своём Pontiac Bonneville к бабушке и дедушке. Когда девушка вспомнила, что кое-что забыла в машине, то обнаружила, что её мама, которая приехала вместе с ней, забыла закрыть пассажир­ское окно. И что в машине уже началась какая-то «движуха». Когда Джессика подошла поближе, то обнаружила, что в салоне Понтиака образо­валась настоящая кошачья тусовка. Застиг­нутые врасплох коты начали метаться по машине в попытке найти выход.

Едва ли автомобиль серьёзно пострадал, но обивка и пластик точно получили десяток-другой новых царапин. Не исключено, что в салоне были и другие «сюрпризы», требующие химчистки, но история об этом умалчивает.