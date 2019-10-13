10 самых популярных новых автомобилей для бизнеса

Как животные захватывают автомобили: пять диких историй

Подборки

Андрей Шульдешов

Животные нередко забираются под капоты машин: их привлекает тепло, идущее от двигателя, и ложное чувство безопасности в тесном закрытом пространстве. Обычно незваными гостями оказываются кошки или (что хуже) крысы, однако есть и более экзотичные варианты. И некоторые из них вам вряд ли понравятся. Мы вспомнили несколько курьёзных, а порой и реально опасных случаев, когда автомобилисты открывали капоты своих машин – а там...

Белки!

1/2

В этом случае даже не сами белки, а очень заметные следы их присутствия. Если мотор вашего автомобиля работает со странными звуками, а в салоне чувствуется запах гари – не исключено, что это теперь не автомобиль, а склад беличьих припасов. По крайней мере, так произошло с Kia Sorento в Питтсбурге, США. Под капотом кроссовера владелица обнаружила много мха и веток, среди которых белки заботливо разложили грецкие орехи. Ещё с полведра орехов вытащили из многочисленных щелей, ниш и выштамповок двигателя, моторного отсека и навесного оборудования. К счастью, беличье «хранилище» заметили вовремя, и автомобиль не пострадал.

Совы!

1/3

Банальная замена масла в автомобиле обернулась целым приключением для сотрудников автосервиса в Салеме (штат Нью-Гэмпшир). Открыв капот, они с удивлением обнаружили североамериканскую совку, мирно спавшую возле мотора. Возможно, птица забралась туда отдохнуть, привлечённая теплом двигателя, или охотилась на мышей. Или решила помочь владельцу с заменой масла... Как бы там ни было, всё закончилось хорошо: птица оказалась миролюбивой и спокойно далась в руки работникам сервиса, которые передали её в центр реабилитации диких животных. Там совку осмотрели и выпустили на свободу.

Сурки!

1/2

Элизабет Корсетти из Дэдхема (Массачусетс) заметила, что на приборке её машины загорелась лампа Check Engine, и поехала в автосервис. Там-то и выяснилось, что какое-то время Корсетти ездила не одна, а в компании с сурком: грызун забился под воздушный фильтр, поближе к моторному щиту, и явно был напуган. Каким-то чудом сурок не пострадал: обычно поездки под капотом заканчиваются для животных печально. А вот решилась ли проблема с Check Engine, неизвестно.

Собаки!

1/3

Однажды утром бразильянка Лидиана Карлос не смогла завести машину. После нескольких неудачных попыток она полезла под капот, где её встретил милый, но довольно-таки крупный чёрно-белый щенок, которого, судя по его поведению, всё вполне устраивало. Лидиана сама без проблем вытащила пса из-под капота, на всякий случай отвезла ветеринарам, а потом оставила себе. Вот такая счастливая история.

Змеи! Да-да, змеи!

1/2

Есть версия, что в Австралии вас пытается убить буквально всё, что движется. И после недавнего случая на трассе в Пиктоне в это невольно начинаешь верить: семья с двумя детьми была вынуждена остановиться прямо посреди шоссе, потому что в машине, в которой они ехали, им под ноги на ходу откуда-то выползла змея. Приехавшим полицейским понадобилось целых пять часов (!), чтобы поймать незваного гостя: из-за дорожного шума и вибраций змея была агрессивна и активно пряталась, ползая по всему салону. Дальше – больше: выяснилось, что это ядовитая тигровая змея (укус смертелен для человека), а в машину она попала внутри… черепа коровы, который дети везли в качестве сувенира. Оказалось, хобби у них такое — собирать черепа животных. Вот уж действительно, в Австралии всё вверх ногами!

Кого предпочли бы увидеть под капотом своей машины?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение