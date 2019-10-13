Как животные захватывают автомобили: пять диких историй
Андрей Шульдешов
Животные нередко забираются под капоты машин: их привлекает тепло, идущее от двигателя, и ложное чувство безопасности в тесном закрытом пространстве. Обычно незваными гостями оказываются кошки или (что хуже) крысы, однако есть и более экзотичные варианты. И некоторые из них вам вряд ли понравятся. Мы вспомнили несколько курьёзных, а порой и реально опасных случаев, когда автомобилисты открывали капоты своих машин – а там...
Белки!
В этом случае даже не сами белки, а очень заметные следы их присутствия. Если мотор вашего автомобиля работает со странными звуками, а в салоне чувствуется запах гари – не исключено, что это теперь не автомобиль, а склад беличьих припасов. По крайней мере, так произошло с Kia Sorento в Питтсбурге, США. Под капотом кроссовера владелица обнаружила много мха и веток, среди которых белки заботливо разложили грецкие орехи. Ещё с полведра орехов вытащили из многочисленных щелей, ниш и выштамповок двигателя, моторного отсека и навесного оборудования. К счастью, беличье «хранилище» заметили вовремя, и автомобиль не пострадал.
Совы!
Банальная замена масла в автомобиле обернулась целым приключением для сотрудников автосервиса в Салеме (штат Нью-Гэмпшир). Открыв капот, они с удивлением обнаружили североамериканскую совку, мирно спавшую возле мотора. Возможно, птица забралась туда отдохнуть, привлечённая теплом двигателя, или охотилась на мышей. Или решила помочь владельцу с заменой масла... Как бы там ни было, всё закончилось хорошо: птица оказалась миролюбивой и спокойно далась в руки работникам сервиса, которые передали её в центр реабилитации диких животных. Там совку осмотрели и выпустили на свободу.
Сурки!
Элизабет Корсетти из Дэдхема (Массачусетс) заметила, что на приборке её машины загорелась лампа Check Engine, и поехала в автосервис. Там-то и выяснилось, что какое-то время Корсетти ездила не одна, а в компании с сурком: грызун забился под воздушный фильтр, поближе к моторному щиту, и явно был напуган. Каким-то чудом сурок не пострадал: обычно поездки под капотом заканчиваются для животных печально. А вот решилась ли проблема с Check Engine, неизвестно.
Собаки!
Однажды утром бразильянка Лидиана Карлос не смогла завести машину. После нескольких неудачных попыток она полезла под капот, где её встретил милый, но довольно-таки крупный чёрно-белый щенок, которого, судя по его поведению, всё вполне устраивало. Лидиана сама без проблем вытащила пса из-под капота, на всякий случай отвезла ветеринарам, а потом оставила себе. Вот такая счастливая история.
Змеи! Да-да, змеи!
Есть версия, что в Австралии вас пытается убить буквально всё, что движется. И после недавнего случая на трассе в Пиктоне в это невольно начинаешь верить: семья с двумя детьми была вынуждена остановиться прямо посреди шоссе, потому что в машине, в которой они ехали, им под ноги на ходу откуда-то выползла змея. Приехавшим полицейским понадобилось целых пять часов (!), чтобы поймать незваного гостя: из-за дорожного шума и вибраций змея была агрессивна и активно пряталась, ползая по всему салону. Дальше – больше: выяснилось, что это ядовитая тигровая змея (укус смертелен для человека), а в машину она попала внутри… черепа коровы, который дети везли в качестве сувенира. Оказалось, хобби у них такое — собирать черепа животных. Вот уж действительно, в Австралии всё вверх ногами!