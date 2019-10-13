Как животные захватывают автомобили: пять диких историй

Есть версия, что в Австралии вас пытается убить буквально всё, что движется. И после недавнего случая на трассе в Пиктоне в это невольно начинаешь верить: семья с двумя детьми была вынуждена остановиться прямо посреди шоссе, потому что в машине, в которой они ехали, им под ноги на ходу откуда-то выползла змея. Приехавшим полицейским понадобилось целых пять часов (!), чтобы поймать незваного гостя: из-за дорожного шума и вибраций змея была агрессивна и активно пряталась, ползая по всему салону. Дальше – больше: выяснилось, что это ядовитая тигровая змея (укус смертелен для человека), а в машину она попала внутри… черепа коровы, который дети везли в качестве сувенира. Оказалось, хобби у них такое — собирать черепа животных. Вот уж действительно, в Австралии всё вверх ногами!