Британские учёные: Apple CarPlay и Android Auto во время вождения опаснее алкоголя

Участники эксперимента на разных скоростях и в разных дорожных условиях управ­ляли виртуальным автомо­билем. Помимо этого, они должны были быстро отреаги­ровать на внезапно появляющуюся на экране красную полосу, потянув подрулевой пере­ключатель на себя.

Стандартное время реакции водителя составило 1 секунду. Время реаги­рования в нетрезвом состоянии (в Велико­британии уровень содержания алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,8 промилле) увеличи­лось на 12%, при написании текстовых сообщений за рулём — на 35%, а во время разговора по телефону — на 46%.

Реакция на раздражитель при использовании Android Auto замед­лялась на 53%, а Apple CarPlay — 57%. В некоторых случаях водители отрывали взгляд от дороги на 16 секунд, хотя сами думали, что отвлекались на меньшее время. В варианте голосового управ­ления реакция стала на треть медленнее.