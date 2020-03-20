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Британские учёные: Apple CarPlay и Android Auto во время вождения опаснее алкоголя

Новости

Николай Андреев

Специалисты британской организации IAM Road Smart, которая с 1956 года занимается изучением безопас­ности на дорогах, выяснили, что использо­­вание систем Apple CarPlay и Android Auto в движении опаснее, чем управ­ление автомо­­билем в состоянии опьянения. К такому выводу пришли после тестов на симуляторе.

Во время испытаний использовался симулятор с настоящим кроссовером Peugeot 3008

  • Участники эксперимента на разных скоростях и в разных дорожных условиях управ­ляли виртуальным автомо­билем. Помимо этого, они должны были быстро отреаги­ровать на внезапно появляющуюся на экране красную полосу, потянув подрулевой пере­ключатель на себя.

  • Стандартное время реакции водителя составило 1 секунду. Время реаги­рования в нетрезвом состоянии (в Велико­британии уровень содержания алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,8 промилле) увеличи­лось на 12%, при написании текстовых сообщений за рулём — на 35%, а во время разговора по телефону — на 46%.

  • Реакция на раздражитель при использовании Android Auto замед­лялась на 53%, а Apple CarPlay — 57%. В некоторых случаях водители отрывали взгляд от дороги на 16 секунд, хотя сами думали, что отвлекались на меньшее время. В варианте голосового управ­ления реакция стала на треть медленнее.

  • В IAM Road Smart призвали к введению новых стандартов работы мульти­медийных систем, чтобы люди за рулём меньше отвлекались от управ­ления автомобилем. Вдобавок специалисты отметили, что при использо­вании нынешних версий Apple CarPlay и Android Auto водители незаметно для себя смещались на дороге в сторону на полметра.

Отвлекаетесь на мультимедийные системы в движении?

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