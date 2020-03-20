Британские учёные: Apple CarPlay и Android Auto во время вождения опаснее алкоголя
Николай Андреев
Специалисты британской организации IAM Road Smart, которая с 1956 года занимается изучением безопасности на дорогах, выяснили, что использование систем Apple CarPlay и Android Auto в движении опаснее, чем управление автомобилем в состоянии опьянения. К такому выводу пришли после тестов на симуляторе.
Участники эксперимента на разных скоростях и в разных дорожных условиях управляли виртуальным автомобилем. Помимо этого, они должны были быстро отреагировать на внезапно появляющуюся на экране красную полосу, потянув подрулевой переключатель на себя.
Стандартное время реакции водителя составило 1 секунду. Время реагирования в нетрезвом состоянии (в Великобритании уровень содержания алкоголя в крови водителя не должен превышать 0,8 промилле) увеличилось на 12%, при написании текстовых сообщений за рулём — на 35%, а во время разговора по телефону — на 46%.
Реакция на раздражитель при использовании Android Auto замедлялась на 53%, а Apple CarPlay — 57%. В некоторых случаях водители отрывали взгляд от дороги на 16 секунд, хотя сами думали, что отвлекались на меньшее время. В варианте голосового управления реакция стала на треть медленнее.
В IAM Road Smart призвали к введению новых стандартов работы мультимедийных систем, чтобы люди за рулём меньше отвлекались от управления автомобилем. Вдобавок специалисты отметили, что при использовании нынешних версий Apple CarPlay и Android Auto водители незаметно для себя смещались на дороге в сторону на полметра.