Как устроен Android в машинах, какие бренды его используют и насколько он безопасен

Роман Сумцов
Недавно мы рассказывали, о том, как и зачем машины обновляются «по воздуху» — да-да, прямо как смартфоны. Однако не только эта функция роднит современные автомобили с мобильными гаджетами: многие бренды уже используют в мультимедийках ОС Android! Мы решили разобраться, в каких машинах используется эта операционная система и чем она отличается от той, что стоит в смартфонах. Если что, мы сейчас не про Android Auto, а про кое-что посерьёзнее.
Что это за Android такой и где он уже есть?
Автомобильный Андройд называется Android Automotive или AAOS. Это особая версия операционной для мультимедийных систем автомобилей. Она была представлена в 2018 году, а разрабатывали её при активном участии нескольких автопроизводителей, в числе которых были, например, Volvo и Audi. Массовое применения системы началось в 2020 году. Первым её получил электрический лифтбэк Polestar 2, и на этом в компании Volvo (которая и владеет брендом Polestar) не остановились: сейчас AAOS оснащаются кроссоверы XC40, C40, XC60.
Компания Rivian ставит ОС от Alphabet в свои электрические внедорожники R1T и R1S. Электрический GMC Hummer тоже оснащен Android, как и Renault Megane E-Tech. Актуальные поколения Chevrolet — Tahoe, Suburban и Silverado также уже получили мультимедийные системы Android Automotive.
Известно, что и компания BMW подумывает перевести свои бортовые системы с Linux на Android. Но случится это только в 2023 году. Основная причина такого перехода — простота разработки, большая гибкость системы, а также возможность сэкономить на разработчиках.
Однако ОС от Google автопроизводители использовали задолго до появления специальной версии для машин. Например, Kia и Hyundai уже несколько лет ставят версию Android с программно отключенными смартфонными функциями в своих медикомплексах, хотя публично нигде об этом не заявляли. По данным пользователей, в их системах используется Android версии 4.4, в то время как для смартфонов доступна уже 12 версия.
На Андройде работают и некоторые системы Volkswagen. Например, комплекс VW Play, который ставится на компактный кроссовер Taos.
Так чем Android Automotive отличается от смартфонной ОС
Многим! В смартфоне автомобильную версию Android использовать не получится, так как из неё удалено всё лишнее — например, файловый менеджер, управление камерой, а также многие настройки и функции , которые нужны только смартфонам. Это делает систему менее требовательной к процессору, а её интерфейс уже приспособлен для использования в автомобилях и содержит низкоуровневые команды для управления, скажем, климат-контролем или приборной панелью.
Что касается версий ОС, который ставили на машины до появления Android Automotive, то это были «операционки» для смартфонов, но с некоторым программно отключенными функциями. Именно поэтому владельцы Hyundai и Kia активно обсуждают на форумах способы установки обычных apk-файлов, вроде видеосервиса YouTube, Яндекс Навигатора и других приложений, прямо как на смартфоне.
Впрочем, возможность устанавливать приложения есть и у AAOS, но для этого производитель должен подключить Google Automotive Services (GAS). В этом случае вместе с голосовым ассистентом и фирменными картами в машине появляется магазин приложений Google Play. Скачать любое приложение, естественно, не получится, так как разработчик аппа должен добавить в него поддержку для машин. Однако в Google Play есть раздел «Car», в котором чуть больше 20 разных приложений. Среди них есть, например, музыкальный сервис Spotify, различные онлайн-радио и приложения для оплаты парковки.
Обычный Andriod — не самая защищённая операционка. Насколько безопасен Android Automotive?
Если в машине с завода установлено головное устройство на Android, пускай даже старой версии 4.4, то оно не должно иметь доступа к жизненно важным системам. Если злоумышленник и взломает что-то, то он не должен получить доступ к управлению двигателем или центральным замком, ведь и у медикомплекса доступа к ним нет. Но удалить любимые радиостанции из списка или перестроить маршрут хакеры, скорее всего, смогут.
Что касается Android Automotive, то разработчики конечно же тестировали её на предмет возможного взлома. В теории злоумышленник может получить доступ к центральному замку, режимам работы двигателя, подвески и так далее, но найти сведения об удачных атаках не удалось. По крайней мере, пока.
Похожая ситуация с системами на базе Linux. У Tesla хакеры смогли взломать мультимедийку через уязвимость браузера, но дальше развить атаку не получилось. Разработчики изначально изолировали друг от друга разные части операционной системы, чтобы взлом развлекательных функций (через которые как раз проще всего взломать систему) не позволил получить доступ к управлению автомобилем.
Однако мультимедийные системы в автомобилях становятся всё сложнее, всё умнее и в них запихивают всё больше функций — через них выбираются режимы движения, включаются и выключаются системы безопасности, а также регулируется работа электронных ассистентов. И вмешательство в их работу явно может отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
К счастью, защитой от проникновения будут заниматься IT-гиганты, вроде Alphabet, а не сами автопроизводители, у которых с информационными технологиями дела обстоят традиционно туго.