Как устроен Android в машинах, какие бренды его используют и насколько он безопасен

Компания Rivian ставит ОС от Alphabet в свои электрические внедорожники R1T и R1S. Электрический GMC Hummer тоже оснащен Android, как и Renault Megane E-Tech. Актуальные поколения Chevrolet — Tahoe, Suburban и Silverado также уже получили мультимедийные системы Android Automotive.

Известно, что и компания BMW подумывает перевести свои бортовые системы с Linux на Android. Но случится это только в 2023 году. Основная причина такого перехода — простота разработки, большая гибкость системы, а также возможность сэкономить на разработчиках.

Однако ОС от Google автопроизводители использовали задолго до появления специальной версии для машин. Например, Kia и Hyundai уже несколько лет ставят версию Android с программно отключенными смартфонными функциями в своих медикомплексах, хотя публично нигде об этом не заявляли. По данным пользователей, в их системах используется Android версии 4.4, в то время как для смартфонов доступна уже 12 версия.

На Андройде работают и некоторые системы Volkswagen. Например, комплекс VW Play, который ставится на компактный кроссовер Taos.