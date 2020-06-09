Как закалялся стиль: разговор с художником, придумывающим сумасшедшие кастомы из «Чаек» и «Волг»

Меня зовут Андрей Ткаченко. Я профессиональный промыш­ленный дизайнер, закончил Нижегород­ский архи­тектурно-строитель­ный универ­ситет (ННГАСУ) по специ­альности «Промыш­ленный дизайн». Работаю по специ­альности в компании RIDA, которая занимается созданием броне­машин и броне­автомобилей класса VIP. Я отвечаю за дизайн этих автомобилей.

Люблю книги и фильмы в жанре «фантастика», но главная моя страсть — именно автомобили.

Я рисую, сколько помню себя, поэтому сложно сказать, почему я вообще начал рисовать. Наверное, просто потому, что мне это нравится.