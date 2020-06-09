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Как закалялся стиль: разговор с художником, придумывающим сумасшедшие кастомы из «Чаек» и «Волг»

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Александр Мирошкин

Если вы живёте в России и действительно любите автомобили, то должны знать Андрея Ткаченко. А если вы фанат советских машин, то не знать его — просто преступление. Нижегородский художник придумывает и рисует кастомы на базе советских автомобилей. Мы кое-как оторвались от созерцания работ Андрея и поговорили с ним о том, как он начал рисовать, что такое крутой кастом и что его вдохновляет.

Меня зовут Андрей Ткаченко. Я профессиональный промыш­ленный дизайнер, закончил Нижегород­ский архи­тектурно-строитель­ный универ­ситет (ННГАСУ) по специ­альности «Промыш­ленный дизайн». Работаю по специ­альности в компании RIDA, которая занимается созданием броне­машин и броне­автомобилей класса VIP. Я отвечаю за дизайн этих автомобилей. 

Люблю книги и фильмы в жанре «фантастика», но главная моя страсть — именно автомобили.

Я рисую, сколько помню себя, поэтому сложно сказать, почему я вообще начал рисовать. Наверное, просто потому, что мне это нравится.

Начинал рисовать с самых разных машинок, но кастомы в рисунки пришли позже, примерно в 1990-х. Я периоди­чески ездил в Москву на небезыз­вестную «Горбушку» — там и увидел журналы American Rodder. С тех пор и начались кастомы.

Если попробовать коротко и понятно объяснить, что такое кастом и в чём его смысл, то это — изготов­ление авто­мобиля или мотоцикла по индивиду­альному заказу и воплощение любых фантазий, связанных с доработкой дизайна стандартного транс­портного средства.

Если честно, я не помню первую машину, которую как бы доработал, но мои любимые автомобили для переделки — это Чайка ГАЗ-13, «Волги»... Может, потому, что сам я родом из Нижнего Новгорода, где находится легендарный Горьковский автозавод (ГАЗ).

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Почему кастомы? Ну, наверное, мне просто это интересно. Хотя по работе я зани­маюсь и обычным автомо­бильным дизайном, в том числе и интерьерами машин.

Оценка крутости кастома — очень субъективное дело. Есть касто­майзеры, которые завоевали уважение и признание во всём мире. Можно просто ориенти­роваться на их работы. Плохой кастом — это безвкусное изделие. Но это, опять же, субъективно.

Что можно посоветовать тому, кто решил придумать клёвый кастом? Смотреть и изучать работы других касто­майзеров! Не надо бояться фантази­ровать, не надо ограни­чивать себя, не надо думать, что это будет дорого в производ­стве или что это будет непрактично. Конечно, нужно изучать и устройство авто­мобиля, изучать лучшие образцы авто­мобильного дизайна, желательно не только современного. Изучать стили, направления и историю дизайна в целом.

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Любая моя работа может оказаться быстрой и будет сделана на одном дыхании — от задумки до закончен­ного рисунка. А может идти сложно и долго, до нескольких недель.

Сначала я рисую на бумаге, делаю быстрые скетчи, зарисовываю идеи. Потом обрабатываю всё это на компьютере, в нескольких векторных программах и, конечно же, в Фотошопе.

Почему я работаю с советскими машинами? Всё просто — из зависти! Потому что касто­майзинг — это преро­гатива американской авто­мобильной культуры. Я же всегда думал: «У нас же есть свой автопром, а почему у нас нет касто­майзинга?!» Вот так и начал рисовать наши автомобили.

Для меня лично самые крутые и красивые советские машины — это Чайка ГАЗ-13, ЗИЛ-111 и ЗИЛ-118 Юность.

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Самые крутые иностранные машины — это Ferrari 250 GTO, Ford GT40 и Pontiac GTO 1966 года.

Из современных автомобилей мне нравится новый дизайн автомобилей «Группы ГАЗ», поэтому хотелось бы придумать кастомы из свежего «ГАЗона». Ещё нравится «Маруся» и последние модели «АвтоВАЗа».

Сегодня в России хорошо развивается кастомайзинг в мотоциклетном дизайне: есть очень крутые ребята, они уже заслужили успех и уважение на мировой сцене. Кастомайзинг автомобилей пока намного скромнее: есть интересные образцы, но их катастрофи­чески мало! Не возьмусь рассуждать, почему у нас сложилась такая ситуация и какие пред­посылки нужны для развития. Я лишь надеюсь, что эта культура придёт к нам и у нас в стране будут свои Чипы Фузы.

При наличии неограниченного бюджета на реальную машину я бы построил «Чайку» «Трудовые резервы».

Автомобильный дизайн — это моя основная работа, но у меня был опыт сотрудничества с разработ­чиками компьютерных игр, а также с кино­студиями. Например, с компанией DreamWorks: я занимался созданием концептов для мульти­пликаци­онного сериала Fast & Furious Spy Racers — спин-офф «Форсажа». Надеюсь, будут игрушки по моим рисункам.

У меня есть ещё одно увлечение — придумывание и рисование параллель­ного мира, основанного на эстетике СССР, с роботами и другими фанта­стическими механизмами. Почему СССР? Потому что я оттуда родом. И если не брать в расчёт политическую составляющую, то это была мощная держава. В том числе в техническом плане.

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Мне очень нравятся работы Сида Мида, Чипа Фуза, Fitzpatrick & Van Kaufman. И, конечно же, великолепного Александра Захарова!

Ещё меня вдохновляют произведения братьев Стругацких, фильмы советского периода и фильмы вселенной MARVEL. 

Конечно же, я люблю и классическое искусство, обожаю бывать в Эрмитаже, Третьяковке и Русском музее.

Со всеми работами Андрея можно познакомиться на его сайте.

Встречали работы Андрей Ткаченко?

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