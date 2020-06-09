Как закалялся стиль: разговор с художником, придумывающим сумасшедшие кастомы из «Чаек» и «Волг»
Александр Мирошкин
Если вы живёте в России и действительно любите автомобили, то должны знать Андрея Ткаченко. А если вы фанат советских машин, то не знать его — просто преступление. Нижегородский художник придумывает и рисует кастомы на базе советских автомобилей. Мы кое-как оторвались от созерцания работ Андрея и поговорили с ним о том, как он начал рисовать, что такое крутой кастом и что его вдохновляет.
Меня зовут Андрей Ткаченко. Я профессиональный промышленный дизайнер, закончил Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) по специальности «Промышленный дизайн». Работаю по специальности в компании RIDA, которая занимается созданием бронемашин и бронеавтомобилей класса VIP. Я отвечаю за дизайн этих автомобилей.
Люблю книги и фильмы в жанре «фантастика», но главная моя страсть — именно автомобили.
Я рисую, сколько помню себя, поэтому сложно сказать, почему я вообще начал рисовать. Наверное, просто потому, что мне это нравится.
Начинал рисовать с самых разных машинок, но кастомы в рисунки пришли позже, примерно в
Если попробовать коротко и понятно объяснить, что такое кастом и в чём его смысл, то это — изготовление автомобиля или мотоцикла по индивидуальному заказу и воплощение любых фантазий, связанных с доработкой дизайна стандартного транспортного средства.
Если честно, я не помню первую машину, которую как бы доработал, но мои любимые автомобили для переделки — это Чайка
Почему кастомы? Ну, наверное, мне просто это интересно. Хотя по работе я занимаюсь и обычным автомобильным дизайном, в том числе и интерьерами машин.
Оценка крутости кастома — очень субъективное дело. Есть кастомайзеры, которые завоевали уважение и признание во всём мире. Можно просто ориентироваться на их работы. Плохой кастом — это безвкусное изделие. Но это, опять же, субъективно.
Что можно посоветовать тому, кто решил придумать клёвый кастом? Смотреть и изучать работы других кастомайзеров! Не надо бояться фантазировать, не надо ограничивать себя, не надо думать, что это будет дорого в производстве или что это будет непрактично. Конечно, нужно изучать и устройство автомобиля, изучать лучшие образцы автомобильного дизайна, желательно не только современного. Изучать стили, направления и историю дизайна в целом.
Любая моя работа может оказаться быстрой и будет сделана на одном дыхании — от задумки до законченного рисунка. А может идти сложно и долго, до нескольких недель.
Сначала я рисую на бумаге, делаю быстрые скетчи, зарисовываю идеи. Потом обрабатываю всё это на компьютере, в нескольких векторных программах и, конечно же, в Фотошопе.
Почему я работаю с советскими машинами? Всё просто — из зависти! Потому что кастомайзинг — это прерогатива американской автомобильной культуры. Я же всегда думал: «У нас же есть свой автопром, а почему у нас нет кастомайзинга?!» Вот так и начал рисовать наши автомобили.
Для меня лично самые крутые и красивые советские машины — это Чайка
Самые крутые иностранные машины — это Ferrari 250 GTO, Ford GT40 и Pontiac GTO 1966 года.
Из современных автомобилей мне нравится новый дизайн автомобилей «Группы ГАЗ», поэтому хотелось бы придумать кастомы из свежего «ГАЗона». Ещё нравится «Маруся» и последние модели «АвтоВАЗа».
Сегодня в России хорошо развивается кастомайзинг в мотоциклетном дизайне: есть очень крутые ребята, они уже заслужили успех и уважение на мировой сцене. Кастомайзинг автомобилей пока намного скромнее: есть интересные образцы, но их катастрофически мало! Не возьмусь рассуждать, почему у нас сложилась такая ситуация и какие предпосылки нужны для развития. Я лишь надеюсь, что эта культура придёт к нам и у нас в стране будут свои Чипы Фузы.
При наличии неограниченного бюджета на реальную машину я бы построил «Чайку» «Трудовые резервы».
Автомобильный дизайн — это моя основная работа, но у меня был опыт сотрудничества с разработчиками компьютерных игр, а также с киностудиями. Например, с компанией DreamWorks: я занимался созданием концептов для мультипликационного сериала Fast & Furious Spy Racers — спин-офф «Форсажа». Надеюсь, будут игрушки по моим рисункам.
У меня есть ещё одно увлечение — придумывание и рисование параллельного мира, основанного на эстетике СССР, с роботами и другими фантастическими механизмами. Почему СССР? Потому что я оттуда родом. И если не брать в расчёт политическую составляющую, то это была мощная держава. В том числе в техническом плане.
Мне очень нравятся работы Сида Мида, Чипа Фуза, Fitzpatrick & Van Kaufman. И, конечно же, великолепного Александра Захарова!
Ещё меня вдохновляют произведения братьев Стругацких, фильмы советского периода и фильмы вселенной MARVEL.
Конечно же, я люблю и классическое искусство, обожаю бывать в Эрмитаже, Третьяковке и Русском музее.