Аналитики предрекли Tesla Cybertruck культовый статус, но сравнительно низкие продажи

По мнению специалистов американской финансовой корпорации, Cybertruck — важная часть футуристичного имиджа Tesla, но роль его больше символическая, чем экономическая. Иными словами, многим людям понравился нетрадиционный дизайн, но, когда модель станет частью повседневного ландшафта, её привлекательность в глазах широкой публики поубавится. Электромобиль обретёт культовый статус, но реально покупать его станут по большей части энтузиасты.

Эти выводы отчасти подтверждаются результатами недавнего опроса, проведённого на AmericanTrucks.com. Как отмечает Autoevolution, только 44% американских владельцев траков считают Tesla Cybertruck «настоящим пикапом». Пересесть на него готовы 27%. При этом наиболее привлекательной моделью такого рода для респондентов является Ford F-150 Lightning, выполненный в куда более традиционном ключе. Далее в рейтинге идут Tesla Cybertruck, Chevrolet Silverado EV , Toyota Tacoma EV , Rivian R 1 T , GMC Sierra EV и грузовичок от стартапа Canoo .

В начале этого месяца Tesla показала близкий к конвейеру Cybertruck, отличающийся от более ранних прототипов. Его запустят в серию нынешним летом, но действительно массовым производство станет только в следующем году — если график не пересмотрят в очередной раз.