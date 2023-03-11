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Аналитики предрекли Tesla Cybertruck культовый статус, но сравнительно низкие продажи

Новости

Александр Орехов

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Несмотря на 1,6 миллиона предзаказов, которые Tesla Cybertruck собрал с момента премьеры концепта в 2019 году, реальные продажи электрического пикапа будут куда скромнее — примерно по 50 тысяч штук в год. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley, пишет Investing.com.

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Tesla Cybertruck

  • По мнению специалистов американской финансовой корпорации, Cybertruck — важная часть футуристичного имиджа Tesla, но роль его больше символическая, чем экономическая. Иными словами, многим людям понравился нетрадиционный дизайн, но, когда модель станет частью повседневного ландшафта, её привлекательность в глазах широкой публики поубавится. Электромобиль обретёт культовый статус, но реально покупать его станут по большей части энтузиасты.
  • Эти выводы отчасти подтверждаются результатами недавнего опроса, проведённого на AmericanTrucks.com. Как отмечает Autoevolution, только 44% американских владельцев траков считают Tesla Cybertruck «настоящим пикапом». Пересесть на него готовы 27%. При этом наиболее привлекательной моделью такого рода для респондентов является Ford F-150 Lightning, выполненный в куда более традиционном ключе. Далее в рейтинге идут Tesla Cybertruck, Chevrolet Silverado EV, Toyota Tacoma EV, Rivian R1T, GMC Sierra EV и грузовичок от стартапа Canoo.

В начале этого месяца Tesla показала близкий к конвейеру Cybertruck, отличающийся от более ранних прототипов. Его запустят в серию нынешним летом, но действительно массовым производство станет только в следующем году — если график не пересмотрят в очередной раз.

Купили бы себе Cybertruck?

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