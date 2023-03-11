Аналитики предрекли Tesla Cybertruck культовый статус, но сравнительно низкие продажи

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Несмотря на 1,6 миллиона предзаказов, которые Tesla Cybertruck собрал с момента премьеры концепта в 2019 году, реальные продажи электрического пикапа будут куда скромнее — примерно по 50 тысяч штук в год. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley, пишет Investing.com.
В начале этого месяца Tesla показала близкий к конвейеру Cybertruck, отличающийся от более ранних прототипов. Его запустят в серию нынешним летом, но действительно массовым производство станет только в следующем году — если график не пересмотрят в очередной раз.