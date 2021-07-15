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Аналитики Porsche оценили перспективы рынка летающих такси к 2035 году

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Дмитрий Елизаров

Подразделение Porsche Consulting опубликовало результаты исследования рынка так называемой «вертикальной мобиль­ности» — аэротакси и индивиду­альных летающих средств пере­движения человека. Ёмкость рынка аналитики Porsche оценили в 32 миллиарда долларов к 2035 году, но чтобы достичь этого порога, потребуется много работы. При этом в ближайшие 15 лет взрывной популярности сектор аэротакси не получит.

  • Для первого этапа развития рынка «вертикальной мобиль­ности» требуются инвестиции, размер которых аналитики оценили минимум в 20 миллиардов долларов — причём половину этих средств придётся потратить ещё до первых коммерческих рейсов. Ещё один фактор — инерция человече­ского сознания.
  • Потенциальных пользователей воздушного транспорта придётся убеждать в его безопасности, и на это уйдёт много времени. Кроме того, понадобятся и заметные изменения в правовом поле: аналитики проводят параллели с нынешним процессом легализации беспилотных машин.
  • Чтобы уверенно функционировать, отрасли придётся выйти на уровень от 1000 до 2500 стационарных точек взлёта и посадки как минимум в 60 городах мира, причём линии аэротакси придётся интегрировать в существующие транспортные сети. И даже в этом случае рыночная доля воздушных средств к 2035 году не превысит 0,3%.
  • «Вертикальная мобильность может превратиться в прибыльную нишу. Но для этого потребуются отважные перво­проходцы, упорные, с большими карманами и большим чувством ответ­ственности», — заключает старший партнёр Porsche Consulting Грегор Грандл.

Работа над индивидуальным воздушным транспортом идёт сейчас практически по всему миру. Такие средства разрабатывают как крупные произво­дители, включая Hyundai и FCA, так и частные стартапы. Имеются такие и в России: к примеру, в декабре прошлого года эскизы своего Flyter показала воронежская компания Scienex.

Как считаете, когда-нибудь полетим?

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