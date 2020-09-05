Фары уникального суперкара Aston Martin можно купить в интернете. За 600 долларов

При детальном рассмотрении на фарах Виктора виден логотип компании-производителя — Wipac. Фирма специализируется на премиальной светодиодной оптике для суперкаров и прочих редких автомобилей.

Судя по всему, в Aston Martin использовали универсальную модель Wipac, которая подходит для установки, например, на Land Rover Defender и «Гелендваген», а также для Toyota FJ Cruiser и Jeep Wrangler.

Aston Martin Victor построили для неназванного бельгийского коллекционера. Стоимость суперкара официально тоже не раскрывается, однако The Drive ссылается на слова бывшего главы марки Энди Палмера — о том, что у компании есть большой список клиентов, готовых заплатить 2,7 миллиона долларов за выпуск уникального Aston Martin.

Купе оснащено 12-цилиндровым 7,3-литровым двигателем мощностью свыше 840 л.с. и семиступенчатой механической коробкой передач. В отделке интерьера использованы кашемир, ореховое дерево, полированный титан и неокрашенный карбон.