Фары уникального суперкара Aston Martin можно купить в интернете. За 600 долларов
Михаил Кондратьев
Фары построенного по спецзаказу суперкара Aston Martin Victor можно купить в интернете примерно за 600 долларов. Оптику уникального автомобиля стоимостью (по неофициальным данным) около 2,7 миллиона долларов нашли на eBay авторы портала The Drive.
При детальном рассмотрении на фарах Виктора виден логотип компании-производителя — Wipac. Фирма специализируется на премиальной светодиодной оптике для суперкаров и прочих редких автомобилей.
Судя по всему, в Aston Martin использовали универсальную модель Wipac, которая подходит для установки, например, на Land Rover Defender и «Гелендваген», а также для Toyota FJ Cruiser и Jeep Wrangler.
Aston Martin Victor построили для неназванного бельгийского коллекционера. Стоимость суперкара официально тоже не раскрывается, однако The Drive ссылается на слова бывшего главы марки Энди Палмера — о том, что у компании есть большой список клиентов, готовых заплатить 2,7 миллиона долларов за выпуск уникального Aston Martin.
Купе оснащено 12-цилиндровым 7,3-литровым двигателем мощностью свыше 840 л.с. и семиступенчатой механической коробкой передач. В отделке интерьера использованы кашемир, ореховое дерево, полированный титан и неокрашенный карбон.
Названа уникальная двухдверка в честь Виктора Гаунтлетта, сыгравшего значимую роль в возрождении марки Aston Martin в 80-х.