В России разработают летающий автомобиль

Самый дешёвый Aston Martin получил открытую версию

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin опублико­вала первые фото­графии родстера Vantage, который станет наиболее доступной моделью с открытым верхом в линейке марки. В продажу новинка поступит весной 2020 года.

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  • Представленный родстер Aston Martin Vantage является прото­типом, к серийному производ­ству он доберётся без внешних измене­ний. Модель получила мягкий верх, склады­ваю­щийся с помощью электро­приводов, и стеклян­ную пере­городку, установ­ленную между дугами безопасности.

  • Технические детали новой модели пока не раскры­ваются, но ожидается, что она сохранит четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 510 л.с. (685 Н·м). На купе двигатель сочета­ется с семи­ступенчатой «механикой» и восьми­ступен­чатым «автоматом». С ними закрытая модифи­кация разгоня­ется до 100 км/ч за четыре секунды ровно и за 3,7 секунды соответ­ственно.

  • По данным Autocar, родстер Aston Martin Vantage окажется примерно на восемь процентов дороже, чем купе. Начальная стои­мость самой дешёвой версии сейчас состав­ляет 130 500 фунтов стерлингов (10,47 миллиона рублей).

Какой бы выбрали Aston Martin Vantage?

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