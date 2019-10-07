Самый дешёвый Aston Martin получил открытую версию
Николай Андреев
Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии родстера Vantage, который станет наиболее доступной моделью с открытым верхом в линейке марки. В продажу новинка поступит весной 2020 года.
Представленный родстер Aston Martin Vantage является прототипом, к серийному производству он доберётся без внешних изменений. Модель получила мягкий верх, складывающийся с помощью электроприводов, и стеклянную перегородку, установленную между дугами безопасности.
Технические детали новой модели пока не раскрываются, но ожидается, что она сохранит четырёхлитровый битурбированный V8 мощностью 510 л.с. (685 Н·м). На купе двигатель сочетается с семиступенчатой «механикой» и восьмиступенчатым «автоматом». С ними закрытая модификация разгоняется до
100 км/чза четыре секунды ровно и за 3,7 секунды соответственно.
По данным Autocar, родстер Aston Martin Vantage окажется примерно на восемь процентов дороже, чем купе. Начальная стоимость самой дешёвой версии сейчас составляет 130 500 фунтов стерлингов (10,47 миллиона рублей).