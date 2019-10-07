Самый дешёвый Aston Martin получил открытую версию

Представленный родстер Aston Martin Vantage является прото­типом, к серийному производ­ству он доберётся без внешних измене­ний. Модель получила мягкий верх, склады­ваю­щийся с помощью электро­приводов, и стеклян­ную пере­городку, установ­ленную между дугами безопасности.

Технические детали новой модели пока не раскры­ваются, но ожидается, что она сохранит четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 510 л.с. (685 Н·м). На купе двигатель сочета­ется с семи­ступенчатой «механикой» и восьми­ступен­чатым «автоматом». С ними закрытая модифи­кация разгоня­ется до 100 км/ч за четыре секунды ровно и за 3,7 секунды соответ­ственно.