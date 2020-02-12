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Aston Martin создал родстер с самой быстрой в мире крышей

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Николай Андреев

Компания Aston Martin представила родстер Vantage. Тканевая крыша новинки автомати­чески опускается за 6,7 и поднимается за 6,8 секунды на скоростях до 50 км/ч. Автопроизво­дитель утверждает, что быстрее с этим не справля­ется ни одна другая модель. Для сравнения, крыша родстера Audi R8 складыва­ется и поднимается за 17 секунд, Ferrari F8 — за 14 секунд, а Jaguar F-Type — за 12 секунд.

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  • По сравнению с купе, родстер Aston Martin Vantage потяжелел на 60 кило­граммов — сухая масса модели состав­ляет 1628 кило­граммов. Распре­деление массы у новинки равно 49:51 против 50:50 у купе. Объём багажника уменьшился с 350 до 200 литров.

  • Битурбированный 4.0 V8 по-прежнему выдаёт 510 л.с. (685 Н·м), но сочетается он только с восьмиступен­чатым «автоматом», тогда как купе можно укомп­лектовать семиступен­чатой «механикой». На разгон до 100 км/ч у родстера уходит 3,8 секунды против 3,6 у купе. Максимальная скорость уменьшилась с 314 до 306 км/ч.

  • Открытая версия суперкара получила уникальные настройки адаптивного шасси с режимами Sport, Sport+, Track, а также пере­настроен­ные задние аморти­заторы и систему стабилизации.

  • В продажу родстер Aston Martin Vantage поступит весной. В Велико­британии его начальная стоимость составит 126 950 фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей), что на 12 100 фунтов стерлингов (миллион рублей) дороже купе. 

Хотели бы ездить на машине без крыши?

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