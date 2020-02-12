Aston Martin создал родстер с самой быстрой в мире крышей
Николай Андреев
Компания Aston Martin представила родстер Vantage. Тканевая крыша новинки автоматически опускается за 6,7 и поднимается за 6,8 секунды на скоростях до
По сравнению с купе, родстер Aston Martin Vantage потяжелел на 60 килограммов — сухая масса модели составляет 1628 килограммов. Распределение массы у новинки равно 49:51 против 50:50 у купе. Объём багажника уменьшился с 350 до 200 литров.
Битурбированный 4.0 V8 по-прежнему выдаёт 510 л.с. (685 Н·м), но сочетается он только с восьмиступенчатым «автоматом», тогда как купе можно укомплектовать семиступенчатой «механикой». На разгон до
100 км/чу родстера уходит 3,8 секунды против 3,6 у купе. Максимальная скорость уменьшилась с 314 до 306 км/ч.
Открытая версия суперкара получила уникальные настройки адаптивного шасси с режимами Sport, Sport+, Track, а также перенастроенные задние амортизаторы и систему стабилизации.
В продажу родстер Aston Martin Vantage поступит весной. В Великобритании его начальная стоимость составит 126 950 фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей), что на 12 100 фунтов стерлингов (миллион рублей) дороже купе.