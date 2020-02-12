Aston Martin создал родстер с самой быстрой в мире крышей

Компания Aston Martin представила родстер Vantage. Тканевая крыша новинки автомати­чески опускается за 6,7 и поднимается за 6,8 секунды на скоростях до 50 км/ч. Автопроизво­дитель утверждает, что быстрее с этим не справля­ется ни одна другая модель. Для сравнения, крыша родстера Audi R8 складыва­ется и поднимается за 17 секунд, Ferrari F8 — за 14 секунд, а Jaguar F-Type — за 12 секунд.