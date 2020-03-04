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Суперкар Aston Martin без крыши и окон разгонится до 300 км/ч

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Николай Андреев

Компания Aston Martin официально представила суперкар V12 Speedster, лишённый крыши и даже лобового стекла. Внешность новинки выполнена в стиле истребителя Boeing F/A-18 Hornet. Разработкой суперкара занималось подразделение Q by Aston Martin, отвечающее за специальные проекты.

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  • Суперкар оснащён битурбированным V12 объёмом 5,2 литра и мощностью 700 л.с. (753 Н·м). С места до «сотни» открытый автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч.

  • Aston Martin V12 Speedster построен на уникальной алюминиевой платформе с использованием деталей от модели Vantage (она, например, поделилась всей оптикой) и DBS Superleggera. Новинка получила кузов из карбона, адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы, 21-дюймовые кованые колёса с креплением центральной гайкой и углерод-керамические тормозные диски.

  • В открытом салоне — два кресла, которые разделены массивной балкой. Вместо бардачка перед пассажиром закреплена кожаная сумка, а за сиденьями есть пара небольших отсеков, закрытых стёклами. В отделке интерьера используются карбон, алюминий, кожа и резина, напечатанная на 3D-принтере.

  • Тираж Aston Martin V12 Speedster, допущенного на дороги общего пользо­вания, ограничен 88 экзем­плярами. Стоимость новинки составляет минимум 765 тысяч фунтов стерлингов (65 мил­лионов рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в первом квартале 2021 года.

Попробовали бы разогнаться на Aston Martin V12 Speedster до 300 км/ч?

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