Суперкар Aston Martin без крыши и окон разгонится до 300 км/ч
Николай Андреев
Компания Aston Martin официально представила суперкар V12 Speedster, лишённый крыши и даже лобового стекла. Внешность новинки выполнена в стиле истребителя Boeing
Суперкар оснащён битурбированным V12 объёмом 5,2 литра и мощностью 700 л.с. (753 Н·м). С места до «сотни» открытый автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на
300 км/ч.
Aston Martin V12 Speedster построен на уникальной алюминиевой платформе с использованием деталей от модели Vantage (она, например, поделилась всей оптикой) и DBS Superleggera. Новинка получила кузов из карбона, адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы, 21-дюймовые кованые колёса с креплением центральной гайкой и углерод-керамические тормозные диски.
В открытом салоне — два кресла, которые разделены массивной балкой. Вместо бардачка перед пассажиром закреплена кожаная сумка, а за сиденьями есть пара небольших отсеков, закрытых стёклами. В отделке интерьера используются карбон, алюминий, кожа и резина, напечатанная на
3D-принтере.
Тираж Aston Martin V12 Speedster, допущенного на дороги общего пользования, ограничен 88 экземплярами. Стоимость новинки составляет минимум 765 тысяч фунтов стерлингов (65 миллионов рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в первом квартале 2021 года.