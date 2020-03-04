Суперкар Aston Martin без крыши и окон разгонится до 300 км/ч

Суперкар оснащён битурбированным V12 объёмом 5,2 литра и мощностью 700 л.с. (753 Н·м). С места до «сотни» открытый автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч.

Aston Martin V12 Speedster построен на уникальной алюминиевой платформе с использованием деталей от модели Vantage (она, например, поделилась всей оптикой) и DBS Superleggera. Новинка получила кузов из карбона, адаптивные амортизаторы с тремя режимами работы, 21-дюймовые кованые колёса с креплением центральной гайкой и углерод-керамические тормозные диски.

В открытом салоне — два кресла, которые разделены массивной балкой. Вместо бардачка перед пассажиром закреплена кожаная сумка, а за сиденьями есть пара небольших отсеков, закрытых стёклами. В отделке интерьера используются карбон, алюминий, кожа и резина, напечатанная на 3D-принтере.