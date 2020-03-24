Послушайте мотор, сделанный Aston Martin самостоятельно впервые за полвека

Турбомотор получил внутризаводское обозначе­ние TM01 в честь польского инженера-моториста Тадека Марека, работав­шего на Aston Martin в 1950– 1960-х годах. Масса нового двигателя не превышает 200 кило­граммов. Агрегат оснащён системой смазки с сухим картером и турбинами в развале блока цилиндров. Инженеры заявляют, что мотор уже отвечает экологи­ческим требова­ниям Euro 7, хотя срок их вступ­ления в силу пока не определён.