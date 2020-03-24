Компания Geely начала доставлять ключи от новых машин дронами

Послушайте мотор, сделанный Aston Martin самостоятельно впервые за полвека

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Николай Андреев

Компания Aston Martin впервые показала и дала послушать трёх­литровый V6 с двумя турбинами. Это первый двигатель с 1968 года, который британский авто­произво­дитель разработал самостоятельно.

A new engine. A new era. Listen to our turbocharged V6 fire up for the first time.

  • Турбомотор получил внутризаводское обозначе­ние TM01 в честь польского инженера-моториста Тадека Марека, работав­шего на Aston Martin в 1950–1960-х годах. Масса нового двигателя не превышает 200 кило­граммов. Агрегат оснащён системой смазки с сухим картером и турбинами в развале блока цилиндров. Инженеры заявляют, что мотор уже отвечает экологи­ческим требова­ниям Euro 7, хотя срок их вступ­ления в силу пока не определён.

Aston Martin TM01
Aston Martin TM01
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Aston Martin TM01

  • Новый двигатель станет частью гибридной силовой установки средне­моторного суперкара Valhalla. По слухам, совокупная мощность составит около 1000 лоша­диных сил. В Aston Martin технические характе­ристики Valhalla раскроют позднее, но уже объявлено, что силовая установка станет самой мощной в истории марки. Позже новый трёх­литровый V6 получат и другие модели Aston Martin.

Всего создадут 500 экземпляров Aston Martin Valhalla, и каждый будет стоить минимум 875 000 фунтов стерлингов (82,2 миллиона рублей). Начало производ­ства суперкара перенесли с 2021 на 2022 год.

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