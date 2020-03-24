Послушайте мотор, сделанный Aston Martin самостоятельно впервые за полвека
Николай Андреев
Компания Aston Martin впервые показала и дала послушать трёхлитровый V6 с двумя турбинами. Это первый двигатель с 1968 года, который британский автопроизводитель разработал самостоятельно.
Турбомотор получил внутризаводское обозначение TM01 в честь польского инженера-моториста Тадека Марека, работавшего на Aston Martin в 1950–
1960-хгодах. Масса нового двигателя не превышает 200 килограммов. Агрегат оснащён системой смазки с сухим картером и турбинами в развале блока цилиндров. Инженеры заявляют, что мотор уже отвечает экологическим требованиям Euro 7, хотя срок их вступления в силу пока не определён.
Новый двигатель станет частью гибридной силовой установки среднемоторного суперкара Valhalla. По слухам, совокупная мощность составит около 1000 лошадиных сил. В Aston Martin технические характеристики Valhalla раскроют позднее, но уже объявлено, что силовая установка станет самой мощной в истории марки. Позже новый трёхлитровый V6 получат и другие модели Aston Martin.
Всего создадут 500 экземпляров Aston Martin Valhalla, и каждый будет стоить минимум 875 000 фунтов стерлингов (82,2 миллиона рублей). Начало производства суперкара перенесли с 2021 на 2022 год.