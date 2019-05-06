В Амстердаме запретят автомобили с ДВС

Первые шаги в сторону отказа от машин с двигателями внутреннего сгорания начнутся в 2020-м: дизельным автомобилям старше 15 лет запретят въезжать в пределы дороги А10, окружающей город. С 2022 года из центра столицы Нидерландов исчезнут маршрутные автобусы с ДВС.

Городские власти разрабатывают ряд мер, которые должны послужить стимулом к покупке электрокаров. Например, они гарантируют каждому покупателю электромобиля персональную зарядную станцию. В таком случае число электрозаправок в городе необходимо увеличить примерно до 23 000 единиц (сейчас их всего 3000).

Из-за большого количества автомобилей в крупных городах Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Маастрихт) в стране зафиксирован слишком высокий уровень загрязнения воздуха. Местные власти заявляют, что чрезмерная загазованность сокращает продолжительность жизни голландцев в среднем на год.