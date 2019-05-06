Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали

В Амстердаме запретят автомобили с ДВС

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Андрей Шульдешов

В Амстердаме с 2030 года введут запрет на эксплуатацию автомобилей и мотоциклов с двигателями внутреннего сгорания, сообщает The Guardian.

  • Первые шаги в сторону отказа от машин с двигателями внутреннего сгорания начнутся в 2020-м:  дизельным автомобилям старше 15 лет запретят въезжать в пределы дороги А10, окружающей город. С 2022 года из центра столицы Нидерландов исчезнут маршрутные автобусы с ДВС.

  • Городские власти разрабатывают ряд мер, которые должны послужить стимулом к покупке электрокаров. Например, они гарантируют каждому покупателю электромобиля персональную зарядную станцию. В таком случае число электрозаправок в городе необходимо увеличить примерно до 23 000 единиц (сейчас их всего 3000). 

  • Из-за большого количества автомобилей в крупных городах Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Маастрихт) в стране зафиксирован слишком высокий уровень загрязнения воздуха. Местные власти заявляют, что чрезмерная загазованность сокращает продолжительность жизни голландцев в среднем на год.

  • Лоббисты автоиндустрии из ассоциации Rai уже раскритиковали стратегию властей. Представители организации считают, что к 2030 году электрокары останутся ещё слишком дорогими, и далеко не все семьи смогут их себе позволить. В итоге запрет на автомобили с ДВС приведёт к сильной социальной дифференциации: на машинах будут ездить только богатые горожане.

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