Единственный в мире Aston Martin от Bertone продают в Британии. Это универсал!

Автомобиль представили на Женевском автосалоне 2013 года. В его основу лёг единственный серийный седан бренда — Rapide. Проект был посвящён 60-летию сотрудни­чества Астон Мартин и Bertone.

Двигателем тоже поделился Рапид. Это атмосферник 5.9 V12. 470-сильный мотор в паре с 6-ступен ­чатой автоматической коробкой обеспечивал седану разгон до 97 км/ч за 4,7 секунды, максимальная скорость была ограничена на 296 км/ч. Динамические характеристики универсала неизвестны.

В комплектацию машины входит мульти­медийная система с экранами для задних пассажиров. Спинка заднего дивана склады­вается нажатием клавиши. Панорамная крыша — с электрохромным стеклом.