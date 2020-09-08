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Единственный в мире Aston Martin от Bertone продают в Британии. Это универсал!

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Кирилл Малышев

Британский дилерский центр Classicmobilia выставил на продажу Aston Martin Jet 2+2 Shooting Brake. Машина авторства итальянского ателье Bertone изготовлена в единственном экземпляре.

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  • Автомобиль представили на Женевском автосалоне 2013 года. В его основу лёг единственный серийный седан бренда — Rapide. Проект был посвящён 60-летию сотрудни­чества Астон Мартин и Bertone.

  • Двигателем тоже поделился Рапид. Это атмосферник 5.9 V12. 470-сильный мотор в паре с 6-ступен­чатой автоматической коробкой обеспечивал седану разгон до 97 км/ч за 4,7 секунды, максимальная скорость была ограничена на 296 км/ч. Динамические характеристики универсала неизвестны.

  • В комплектацию машины входит мульти­медийная система с экранами для задних пассажиров. Спинка заднего дивана склады­вается нажатием клавиши. Панорамная крыша — с электрохромным стеклом.

  • Цену сообщат заинтересованному клиенту. Стоимость обычного седана в 2009 году, когда он был новым, составляла 201 300 долларов США, передаёт Caranddriver.

Универсал из суперкара — это...

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