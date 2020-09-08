Единственный в мире Aston Martin от Bertone продают в Британии. Это универсал!
Кирилл Малышев
Британский дилерский центр Classicmobilia выставил на продажу Aston Martin Jet 2+2 Shooting Brake. Машина авторства итальянского ателье Bertone изготовлена в единственном экземпляре.
Автомобиль представили на Женевском автосалоне 2013 года. В его основу лёг единственный серийный седан бренда — Rapide. Проект был посвящён
60-летиюсотрудничества Астон Мартин и Bertone.
Двигателем тоже поделился Рапид. Это атмосферник 5.9 V12. 470-сильный мотор в паре с
6-ступенчатой автоматической коробкой обеспечивал седану разгон до 97 км/чза 4,7 секунды, максимальная скорость была ограничена на 296 км/ч.Динамические характеристики универсала неизвестны.
В комплектацию машины входит мультимедийная система с экранами для задних пассажиров. Спинка заднего дивана складывается нажатием клавиши. Панорамная крыша — с электрохромным стеклом.
Цену сообщат заинтересованному клиенту. Стоимость обычного седана в 2009 году, когда он был новым, составляла 201 300 долларов США, передаёт Caranddriver.