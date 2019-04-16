Aston Martin представил свой первый серийный электромобиль – новую машину Джеймса Бонда

Электрическая версия лифтбека внешне отличается от бензиновой решёткой радиатора и отсутствием выхлопных труб. В салоне Aston Martin Rapide E установлена 10-дюймовая цифровая приборка, на которую выводится информация об энергопотреблении и работе системы рекуперации. Место шестилитрового V12 занимает блок батарей на 65 кВт⋅ч, который питает два электромотора на задней оси. Суммарная мощность двигателей – 609 л.с. (950 Н·м).

Разгон до «сотни» занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость – 250 км/ч. Rapide E может проехать на одной зарядке более 322 километров. По словам разработчиков, динамические характеристики не зависят от степени заряда батареи или погодных условий, поэтому электромобиль способен проехать 21-километровый круг на Нюрбургринге в режиме максимальной мощности.

Напряжение бортовой сети составляет 800 вольт, поэтому полная зарядка аккумулятора занимает три часа, а за полчаса к запасу хода добавляется 249 километров. Водитель может менять режимы движения между тремя предустановленными вариантами (GT, Sport и Sport +), которые влияют на настройки силовой установки, рулевого управления и шасси.