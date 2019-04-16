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Aston Martin представил свой первый серийный электромобиль – новую машину Джеймса Бонда

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Николай Андреев

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае серийную версию электрического лифтбека Rapide, которая называется E. Скоро начнутся съёмки 25-й по счёту Бондианы, главный герой которой будет ездить на такой машине.

Aston Martin Rapide E
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Aston Martin Rapide E

  • Электрическая версия лифтбека внешне отличается от бензиновой решёткой радиатора и отсутствием выхлопных труб. В салоне Aston Martin Rapide E установлена 10-дюймовая цифровая приборка, на которую выводится информация об энергопотреблении и работе системы рекуперации. Место шестилитрового V12 занимает блок батарей на 65 кВт⋅ч, который питает два электромотора на задней оси. Суммарная мощность двигателей – 609 л.с. (950 Н·м).

  • Разгон до «сотни» занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость – 250 км/ч. Rapide E может проехать на одной зарядке более 322 километров. По словам разработчиков, динамические характеристики не зависят от степени заряда батареи или погодных условий, поэтому электромобиль способен проехать 21-километровый круг на Нюрбургринге в режиме максимальной мощности.

  • Напряжение бортовой сети составляет 800 вольт, поэтому полная зарядка аккумулятора занимает три часа, а за полчаса к запасу хода добавляется 249 километров. Водитель может менять режимы движения между тремя предустановленными вариантами (GT, Sport и Sport +), которые влияют на настройки силовой установки, рулевого управления и шасси.

  • Лифтбек Aston Martin Rapide E скоро начнут выпускать на новом заводе компании в британском Сейнт-Атане. Цену на новинку раскроют заинтересованным клиентам по запросу. Тираж модели составит 155 экземпляров.

Джеймс Бонд будет хорошо смотреться в Rapide E?

Aston Martin Rapide на Авто.ру

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