Aston Martin передумал делать серийным свой первый электромобиль

Впервые Aston Martin Rapide E представили как концепт-кар в 2015 году, а весной 2019 года дебютировал вариант, готовый к производству. Компания планиро­вала выпустить 155 экзем­пляров, но в итоге модель останется лишь исследова­тельским проектом для испытаний электри­ческих систем. Ещё электро­мобиль появится в 25-м по счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.

В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место шести­литрового V12. Батареи питают два электро­мотора на задней оси, суммарно выдающих 609 л.с. (950 Н·м). До «сотни» электро­мобиль разгоняется за 4,2 секунды, а макси­мальная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке более 322 кило­метров или 21-кило ­метровый круг Нюрбург­ринга в режиме максимальной мощности.