Aston Martin передумал делать серийным свой первый электромобиль
Николай Андреев
Компания Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электрического автомобиля — лифтбека Rapide E. Об этом стало известно изданию Autocar.
Впервые Aston Martin Rapide E представили как концепт-кар в 2015 году, а весной 2019 года дебютировал вариант, готовый к производству. Компания планировала выпустить 155 экземпляров, но в итоге модель останется лишь исследовательским проектом для испытаний электрических систем. Ещё электромобиль появится
в 25-мпо счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.
В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место шестилитрового V12. Батареи питают два электромотора на задней оси, суммарно выдающих 609 л.с. (950 Н·м). До «сотни» электромобиль разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет
250 км/ч.По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке более 322 километров или 21-километровый круг Нюрбургринга в режиме максимальной мощности.
Напряжение бортовой сети Aston Martin Rapide E составляет 800 вольт, благодаря чему полная зарядка аккумулятора занимает три часа, а за 30 минут к запасу хода добавляются 249 километров. Также у автомобиля предусмотрено три режима движения (GT, Sport и Sport +), которые влияют на настройки электрической силовой установки, рулевого управления и шасси.