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Aston Martin передумал делать серийным свой первый электромобиль

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электри­ческого автомобиля — лифтбека Rapide E. Об этом стало известно изданию Autocar.

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  • Впервые Aston Martin Rapide E представили как концепт-кар в 2015 году, а весной 2019 года дебютировал вариант, готовый к производству. Компания планиро­вала выпустить 155 экзем­пляров, но в итоге модель останется лишь исследова­тельским проектом для испытаний электри­ческих систем. Ещё электро­мобиль появится в 25-м по счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.

  • В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место шести­литрового V12. Батареи питают два электро­мотора на задней оси, суммарно выдающих 609 л.с. (950 Н·м). До «сотни» электро­мобиль разгоняется за 4,2 секунды, а макси­мальная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке более 322 кило­метров или 21-кило­метровый круг Нюрбург­ринга в режиме максимальной мощности.

  • Напряжение бортовой сети Aston Martin Rapide E составляет 800 вольт, благодаря чему полная зарядка аккуму­лятора занимает три часа, а за 30 минут к запасу хода добавляются 249 кило­метров. Также у автомобиля преду­смотрено три режима движения (GT, Sport и Sport +), которые влияют на настройки электри­ческой силовой установки, рулевого управ­ления и шасси.

Почему Aston Martin Rapide E не стал серийным?

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