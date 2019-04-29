В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил
Андрей Шульдешов
Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar. Позднее объявление бесследно исчезло с сайта, и в списке проданных этой машины тоже нет.
Предлагаемый автомобиль в модификации Model 770 прошёл путь очень глубоких, но спорных доработок: слабенькую 1,1-литровую «четвёрку» Triumph Herald (43 л.с.) заменили на V6 от Buick (что это за мотор, не уточняется). Двигатель работает с трёхступенчатым автоматом, а изначально тут стояла четырёхступенчатая трансмиссия.
Новый мотор оказался слишком крупным для небольшой машины, поэтому заднюю часть кузова серьёзно переделали. На корме появился своеобразный стеклопластиковый капюшон с огромными «ушами» воздухозаборников. Как такая переделка сказалась на плавучести автомобиля, неизвестно.
Под немецкой маркой Amphicar в шестидесятые годы выпускались компактные легковые автомобили-амфибии. Их построили в количестве 3878 штук. Привод у автомобиля задний, по воде он передвигается при помощи двух гребных винтов, а управляется, как и на суше, поворотом передних колёс.
Пока объявление ещё было доступно, за машину просили 29 950 долларов. И это весьма привлекательная цена, поскольку идеально отреставрированные экземпляры (в заводском состоянии) стоят гораздо дороже. На том же сайте Duffy's Classic Cars продаётся вариант за 78 950 долларов.