Начало продаж автомобилей Aurus откладывается

В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил

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Андрей Шульдешов

Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar. Позднее объявление бесследно исчезло с сайта, и в списке проданных этой машины тоже нет.

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  • Предлагаемый автомобиль в модификации Model 770 прошёл путь очень глубоких, но спорных доработок: слабенькую 1,1-литровую «четвёрку» Triumph Herald (43 л.с.) заменили на V6 от Buick (что это за мотор, не уточняется). Двигатель работает с трёхступенчатым автоматом, а изначально тут стояла четырёхступенчатая трансмиссия.

  • Новый мотор оказался слишком крупным для небольшой машины, поэтому заднюю часть кузова серьёзно переделали. На корме появился своеобразный стеклопластиковый капюшон с огромными «ушами» воздухозаборников. Как такая переделка сказалась на плавучести автомобиля, неизвестно.

  • Под немецкой маркой Amphicar в шестидесятые годы выпускались компактные легковые автомобили-амфибии. Их построили в количестве 3878 штук. Привод у автомобиля задний, по воде он передвигается при помощи двух гребных винтов, а управляется, как и на суше, поворотом передних колёс.

  • Пока объявление ещё было доступно, за машину просили 29 950 долларов. И это весьма привлекательная цена, поскольку идеально отреставрированные экземпляры (в заводском состоянии) стоят гораздо дороже. На том же сайте Duffy's Classic Cars продаётся вариант за 78 950 долларов.

Купили бы себе амфибию?

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