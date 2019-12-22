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Земноводные: самые необычные автомобили-амфибии

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Андрей Шульдешов

21 декабря состоялась премьера фильма «Броненосец Потёмкин» и открылась одна из крупнейших судо­строи­тельных верфей России. Кажется, эти события никак не связаны с автопромом, но на самом деле не совсем так: у судов и автомобилей есть зона пере­сечения — в виде машин-амфибий. Они могут и плавать, и ездить и иногда создаются на базе совершенно неожиданных автомобилей. Вспомнили пять самых ярких примеров.

Terra Wind Motorhome

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«Плавучий дом на колёсах». Только вдумайтесь в эту фразу: в ней три существи­тельных, и все они противо­речат друг другу. Тем не менее, она описывает вполне реальное транспортное средство! В 2004 году компания с говорящим названием Cool Amphibious Manufacturers International («Крутые производители автомобилей-амфибий») решила сделать автомобиль-амфибию из… полноценного большого дома на колёсах. Так на свет появился Terra Wind. Огромный кузов (почти 13 метров), скрывающий удобный меблиро­ванный интерьер (есть даже двуспальная кровать и плазменный телевизор), водрузили на алюминиевый корпус лодки, и всё это приводится в движение 330-сильным дизельным двигателем Caterpillar: на суше он крутит колёса, а на воде — два 19-дюймовых гребных винта. По суше эта махина (15,5 тонны) разгоняется почти до 140 километров в час, а на воде развивает 7 узлов (около 13 км/ч). Правда, плавать она может только в спокойных озёрных водах, а в океан на ней лучше не соваться. Для устойчи­вости по бокам автобуса в плавучем режиме надуваются два больших понтона.

Dobbertin Surface Orbiter

After an attempted amphibious circumnavigation of the Earth, Rick and Karen Dobbertin filed for divorce and Extra TV was there to broadcast the details, in a segment they called "The Unloved Boat" that aired in April of 1999. Japan's version of "Good Morning America" also recorded a segment in June of 1995 that covered the trip. Although not translated, it's easy to follow and the comments in the background by the news anchorman are hilarious.

История Рика Доббертина — пример того, как навязчивая и, будем честными, странная идея приводит к неожиданным достижениям. При должном упорстве, разумеется. 

В начале девяностых Рик задался целью построить универсальный транспорт, способный пере­двигаться по воде и суше и пригодный для круго­светного путешествия. Для реализации этой идеи Рик раздобыл большую цистерну от молоковоза 1959 года (!), 6,5-литровый дизельный V8 от General Motors мощностью 250 лошадиных сил и четырёх­ступенчатый автомат, и со всем этим добром заперся у себя в гараже на четыре с половиной года. А потом выкатил нечто такое, что словами описать весьма непросто — лучше посмотрите видео.

Но самое главное — это не просто жестяная ракета на колёсах. Она действительно ездила и плавала! Причём делала это настолько хорошо, что в 1995 году Dobbertin Surface Orbiter стал первым в истории автомобилем-амфибией, преодолевшим Панамский канал. Как говорится, сначала они смеются над тобой. А потом…

Rinspeed Splash

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Швейцарская компания Rinspeed прославилась странными, футури­стичными и просто абсурдными прото­типами, у которых, кажется, только одна задача: издеваться над канонами автомобилестроения. Эти парни умудрились переиначить даже концепцию автомобиля-амфибии — хотя, казалось бы, уж тут-то что можно придумать? Но нет, придумали. 

Спорткар Rinspeed Splash не то чтобы плывёт по воде: у него есть выдвижные подводные крылья, на которых машина буквально взлетает над водной гладью на высоту до 60 санти­метров — колёса даже не касаются воды! В таком режиме лёгкий карбоновый Splash способен разгоняться до 80 кило­метров в час. На суше он тоже хорош: двух­цилин­дровый мотор от снегохода Polaris мощностью 140 л.с. работает на природном газе и позволяет Splash разгоняться до сотни всего за 5,9 секунды, а максималка достигает 200 километров в час.

Watercar Panther

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Rinspeed Splash — прототип, существующий в единственном экземпляре. А вот Watercar Panther — вполне себе серийная машина, которую можно купить хоть сейчас. И при этом она несильно медленнее, чем Splash: эта помесь аквабайка и Jeep Wrangler может нестись по воде со скоростью до 72 кило­метров в час, что делает её самым быстрым серийным автомобилем-амфибией в мире. В движение Panther приводится 3,7-литровым V6 от кроссовера Acura MDX мощностью более 300 лошадиных сил. Заказать Panther можно в массе разных вариантов конфигураций: клиент волен выбирать среди разно­образных цветов кузова, аппликаций и материалов отделки салона. Есть даже спецверсия для пожарных служб!

Chevrolet Corphibian

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Почти у всех автомобилей-амфибий есть одна удручающая особен­ность: их сложно назвать симпатичными. Из-за «борьбы за плавучесть» они получаются грузными и порой непропорци­ональными. Но есть и удачные исключения — такие, как грузовичок Chevrolet Corphibian 1961 года. Только посмотрите, какой симпатяга! Этот кастом-проект, построенный инженерами Chevrolet Ричардом Халтеном и Роджером Холтом, создан на основе пикапа Chevrolet Rampside и оснащён 85-сильным шести­цилиндровым оппозитником с воздушным охлаждением. К нижней части пикапа приделали стекло­пластиковый лодочный кузов, а на корме приладили два гребных винта. Создатели надеялись, что проект станет серийным, но руководство General Motors запускать его в производство не рискнуло, опасаясь высоких затрат при низком спросе на подобные машины. Так что этот красавец остался в единственном экземпляре.

Самый крутой автомобиль-амфибия из этой подборки — ...

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