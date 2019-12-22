Земноводные: самые необычные автомобили-амфибии
Андрей Шульдешов
21 декабря состоялась премьера фильма «Броненосец Потёмкин» и открылась одна из крупнейших судостроительных верфей России. Кажется, эти события никак не связаны с автопромом, но на самом деле не совсем так: у судов и автомобилей есть зона пересечения — в виде машин-амфибий. Они могут и плавать, и ездить и иногда создаются на базе совершенно неожиданных автомобилей. Вспомнили пять самых ярких примеров.
Terra Wind Motorhome
«Плавучий дом на колёсах». Только вдумайтесь в эту фразу: в ней три существительных, и все они противоречат друг другу. Тем не менее, она описывает вполне реальное транспортное средство! В 2004 году компания с говорящим названием Cool Amphibious Manufacturers International («Крутые производители автомобилей-амфибий») решила сделать автомобиль-амфибию из… полноценного большого дома на колёсах. Так на свет появился Terra Wind. Огромный кузов (почти 13 метров), скрывающий удобный меблированный интерьер (есть даже двуспальная кровать и плазменный телевизор), водрузили на алюминиевый корпус лодки, и всё это приводится в движение 330-сильным дизельным двигателем Caterpillar: на суше он крутит колёса, а на воде — два 19-дюймовых гребных винта. По суше эта махина (15,5 тонны) разгоняется почти до 140 километров в час, а на воде развивает 7 узлов (около
Dobbertin Surface Orbiter
История Рика Доббертина — пример того, как навязчивая и, будем честными, странная идея приводит к неожиданным достижениям. При должном упорстве, разумеется.
В начале девяностых Рик задался целью построить универсальный транспорт, способный передвигаться по воде и суше и пригодный для кругосветного путешествия. Для реализации этой идеи Рик раздобыл большую цистерну от молоковоза 1959 года (!), 6,5-литровый дизельный V8 от General Motors мощностью 250 лошадиных сил и четырёхступенчатый автомат, и со всем этим добром заперся у себя в гараже на четыре с половиной года. А потом выкатил нечто такое, что словами описать весьма непросто — лучше посмотрите видео.
Но самое главное — это не просто жестяная ракета на колёсах. Она действительно ездила и плавала! Причём делала это настолько хорошо, что в 1995 году Dobbertin Surface Orbiter стал первым в истории автомобилем-амфибией, преодолевшим Панамский канал. Как говорится, сначала они смеются над тобой. А потом…
Rinspeed Splash
Швейцарская компания Rinspeed прославилась странными, футуристичными и просто абсурдными прототипами, у которых, кажется, только одна задача: издеваться над канонами автомобилестроения. Эти парни умудрились переиначить даже концепцию автомобиля-амфибии — хотя, казалось бы, уж тут-то что можно придумать? Но нет, придумали.
Спорткар Rinspeed Splash не то чтобы плывёт по воде: у него есть выдвижные подводные крылья, на которых машина буквально взлетает над водной гладью на высоту до 60 сантиметров — колёса даже не касаются воды! В таком режиме лёгкий карбоновый Splash способен разгоняться до 80 километров в час. На суше он тоже хорош: двухцилиндровый мотор от снегохода Polaris мощностью 140 л.с. работает на природном газе и позволяет Splash разгоняться до сотни всего за 5,9 секунды, а максималка достигает 200 километров в час.
Watercar Panther
Rinspeed Splash — прототип, существующий в единственном экземпляре. А вот Watercar Panther — вполне себе серийная машина, которую можно купить хоть сейчас. И при этом она несильно медленнее, чем Splash: эта помесь аквабайка и Jeep Wrangler может нестись по воде со скоростью до 72 километров в час, что делает её самым быстрым серийным автомобилем-амфибией в мире. В движение Panther приводится 3,7-литровым V6 от кроссовера Acura MDX мощностью более 300 лошадиных сил. Заказать Panther можно в массе разных вариантов конфигураций: клиент волен выбирать среди разнообразных цветов кузова, аппликаций и материалов отделки салона. Есть даже спецверсия для пожарных служб!
Chevrolet Corphibian
Почти у всех автомобилей-амфибий есть одна удручающая особенность: их сложно назвать симпатичными. Из-за «борьбы за плавучесть» они получаются грузными и порой непропорциональными. Но есть и удачные исключения — такие, как грузовичок Chevrolet Corphibian 1961 года. Только посмотрите, какой симпатяга! Этот кастом-проект, построенный инженерами Chevrolet Ричардом Халтеном и Роджером Холтом, создан на основе пикапа Chevrolet Rampside и оснащён 85-сильным шестицилиндровым оппозитником с воздушным охлаждением. К нижней части пикапа приделали стеклопластиковый лодочный кузов, а на корме приладили два гребных винта. Создатели надеялись, что проект станет серийным, но руководство General Motors запускать его в производство не рискнуло, опасаясь высоких затрат при низком спросе на подобные машины. Так что этот красавец остался в единственном экземпляре.