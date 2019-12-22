Земноводные: самые необычные автомобили-амфибии

История Рика Доббертина — пример того, как навязчивая и, будем честными, странная идея приводит к неожиданным достижениям. При должном упорстве, разумеется.

В начале девяностых Рик задался целью построить универсальный транспорт, способный пере­двигаться по воде и суше и пригодный для круго­светного путешествия. Для реализации этой идеи Рик раздобыл большую цистерну от молоковоза 1959 года (!), 6,5-литровый дизельный V8 от General Motors мощностью 250 лошадиных сил и четырёх­ступенчатый автомат, и со всем этим добром заперся у себя в гараже на четыре с половиной года. А потом выкатил нечто такое, что словами описать весьма непросто — лучше посмотрите видео.

Но самое главное — это не просто жестяная ракета на колёсах. Она действительно ездила и плавала! Причём делала это настолько хорошо, что в 1995 году Dobbertin Surface Orbiter стал первым в истории автомобилем-амфибией, преодолевшим Панамский канал. Как говорится, сначала они смеются над тобой. А потом…