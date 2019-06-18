Среднемоторный Aston Martin назвали в честь рая викингов

Автомобиль, названный в честь рая воинов из германо-скандинавской мифологии, как и флагманская модель Valkyrie, создавался совместно с инженерной компанией Red Bull Advanced Engineering. Valhalla получит карбоновое шасси и кузов, а в основе гибридной силовой установки будет находиться турбированный V6, разработанный Aston Martin.