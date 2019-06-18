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Среднемоторный Aston Martin назвали в честь рая викингов

Новости

Николай Андреев

Гибридный Aston Martin AM-RB 003, дебютировавший весной на Женевском автосалоне, пойдёт в серию под названием Valhalla. Официальное заявление британская марка подкрепила изображением логотипа модели.

  • Автомобиль, названный в честь рая воинов из германо-скандинавской мифологии, как и флагманская модель Valkyrie, создавался совместно с инженерной компанией Red Bull Advanced Engineering. Valhalla получит карбоновое шасси и кузов, а в основе гибридной силовой установки будет находиться турбированный V6, разработанный Aston Martin.

  • Valhalla получит небольшой багажник за сиденьями и антикрыло, выполненное по технологии FlexFoil. С ним прижимная сила регулируется изменением формы элемента, а угол его атаки остаётся неизменным.

  • Aston Martin планирует сделать 500 экземпляров Valhalla, а производство модели начнётся в 2021 году.

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