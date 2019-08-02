Редкий универсал Aston Martin Lagonda продадут на аукционе
Николай Андреев
В истории Aston Martin есть очень редкая модель с неординарной внешностью – седан Lagonda. С 1976 по 1990 год выпущено 645 экземпляров, среди которых самыми редкими являются автомобили серии III 1987 года: построено 85 штук. А RM Sotheby’s 15 августа выставит на торги ещё более раритетную вещь – 32-летний экземпляр, переделанный в универсал.
Пятидверный Aston Martin Lagonda 1987 года выпуска за всё время находился в руках только двух владельцев. Первый, датчанин, проживающий в Швейцарии, заказал седан новым со всеми возможными опциями: телевизором, кожаными сиденьями, деревянными столиками, коврами из шерсти ягнёнка, графином и бокалами.
Второй владелец из Швеции купил автомобиль в 2006 году и заказал компании Roos Engineering трансформацию седана в универсал. Она строила подобные автомобили со второй половины 1990-х годов с разрешения автопроизводителя. Во главе проекта выступил опытный шведский промышленный дизайнер Тед Маннерфельдт.
Универсал сохранил стандартный 5,3-литровый V8 мощностью 284 л.с. и пятиступенчатый «автомат». Автомобиль находится в идеальном состоянии: до сих пор работают очень капризные электронные дверные замки и цифровая приборная панель.
Оценочная стоимость универсала Aston Martin Lagonda составляет 150 000 — 200 000 долларов (9,8–13,1 миллиона рублей).