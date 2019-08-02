Редкий универсал Aston Martin Lagonda продадут на аукционе

Пятидверный Aston Martin Lagonda 1987 года выпуска за всё время находился в руках только двух владельцев. Первый, датчанин, проживающий в Швейцарии, заказал седан новым со всеми возможными опциями: телевизором, кожаными сиденьями, деревянными столиками, коврами из шерсти ягнёнка, графином и бокалами.

Второй владелец из Швеции купил автомобиль в 2006 году и заказал компании Roos Engineering трансформацию седана в универсал. Она строила подобные автомобили со второй половины 1990-х годов с разрешения автопроизводителя. Во главе проекта выступил опытный шведский промышленный дизайнер Тед Маннерфельдт.

Универсал сохранил стандартный 5,3-литровый V8 мощностью 284 л.с. и пятиступенчатый «автомат». Автомобиль находится в идеальном состоянии: до сих пор работают очень капризные электронные дверные замки и цифровая приборная панель.