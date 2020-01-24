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В продаже появился уникальный универсал Aston Martin

Новости

Николай Андреев

Компания Classicmobilia выставила на продажу универсал Aston Martin Jet 2+2 2013 года выпуска. Автомобиль построен в един­ственном экзем­пляре на базе серийного Rapide.

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  • Aston Martin Jet 2+2 создан итальянским дизайн-ателье Bertone по заказу коллекци­онера Барри Вейра. Универсал на 70 процентов повторяет Rapide, а новые детали кузова, вроде крыши или двери багажника, выполнены из алюминия или карбона. Багажник с выдвижной панелью полностью отделан деревом.

  • Универсал снаряжённой массой 1990 кило­граммов оснащён атмосферным 5.9 V12 мощностью 477 л.с., шести­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Как и обычный Aston Martin Rapide, Jet 2+2 разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 303 км/ч.

  • Постройка автомобиля заняла всего три с половиной месяца, а публике его пред­ставили на Женевском автосалоне 2013 года. Планиро­валось создать 10 экзем­пляров Jet 2+2, но фирма Bertone обанкро­тилась и эта машина стала последней её работой.

  • В комплекте с автомобилем идут полно­размерная глиняная модель и стекло­пластико­вые формы, благодаря которым можно пере­делывать другие Aston Martin Rapide в универсал. Стоимость всего уникального комплекта не разглашается.

Сколько может стоить Aston Martin Jet 2+2?

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