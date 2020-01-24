В продаже появился уникальный универсал Aston Martin

Aston Martin Jet 2+2 создан итальянским дизайн-ателье Bertone по заказу коллекци­онера Барри Вейра. Универсал на 70 процентов повторяет Rapide, а новые детали кузова, вроде крыши или двери багажника, выполнены из алюминия или карбона. Багажник с выдвижной панелью полностью отделан деревом.

Универсал снаряжённой массой 1990 кило­граммов оснащён атмосферным 5.9 V12 мощностью 477 л.с., шести­ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Как и обычный Aston Martin Rapide, Jet 2+2 разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 303 км/ч.

Постройка автомобиля заняла всего три с половиной месяца, а публике его пред­ставили на Женевском автосалоне 2013 года. Планиро­валось создать 10 экзем­пляров Jet 2+2, но фирма Bertone обанкро­тилась и эта машина стала последней её работой.