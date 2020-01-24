В продаже появился уникальный универсал Aston Martin
Николай Андреев
Компания Classicmobilia выставила на продажу универсал Aston Martin Jet 2+2 2013 года выпуска. Автомобиль построен в единственном экземпляре на базе серийного Rapide.
Aston Martin Jet 2+2 создан итальянским дизайн-ателье Bertone по заказу коллекционера Барри Вейра. Универсал на 70 процентов повторяет Rapide, а новые детали кузова, вроде крыши или двери багажника, выполнены из алюминия или карбона. Багажник с выдвижной панелью полностью отделан деревом.
Универсал снаряжённой массой 1990 килограммов оснащён атмосферным 5.9 V12 мощностью 477 л.с., шестиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Как и обычный Aston Martin Rapide, Jet 2+2 разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составляет
303 км/ч.
Постройка автомобиля заняла всего три с половиной месяца, а публике его представили на Женевском автосалоне 2013 года. Планировалось создать 10 экземпляров Jet 2+2, но фирма Bertone обанкротилась и эта машина стала последней её работой.
В комплекте с автомобилем идут полноразмерная глиняная модель и стеклопластиковые формы, благодаря которым можно переделывать другие Aston Martin Rapide в универсал. Стоимость всего уникального комплекта не разглашается.