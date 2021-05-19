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Алюминий и композиты: представлен кузов нового Mercedes-AMG SL

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz представила кузов будущего спорткара AMG SL, который займёт в линейке место купе и кабриолета S-класса. Кузов спроекти­рован «с нуля» и изготавли­вается сразу из нескольких типов материалов — алюминия, высоко­прочных сталей, магния и композитов. Весит этот элемент всего 270 килограммов.

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  • Главный структурный компонент будущего спорткара пред­ставляет собой, согласно официаль­ному заявлению, сочетание простран­ственной рамы и несущего кузова. В его конструкции не задей­ствовано ни одной детали от спорткаров предыдущих поколений, хотя в Mercedes-Benz заявили, что инженеры следовали принципу, заложенному ещё культовым 300 SL,— лёгкость и прочность.

  • Благодаря сочетанию горяче­катанной стали, композитных и магни­евых вставок, а также литых алюмини­евых элементов новый кузов получился заметно жёстче, чем раньше. Его жёсткость на кручение на 18% выше, чем у предыдущего SL, а поперечная и продольная — на 50 и 40% выше, чем у нынешнего родстера AMG GT. При этом AMG SL в новом поколении впервые становится кабриолетом: на модели будет реализована посадочная схема 2+2.

  • Конструкция кузова соответствует всем внутренним требова­ниям безопасности, которые, как заявили в Mercedes-Benz, зачастую даже серьёзнее, чем действующие законы. Кроме того, она преду­сматривает защиту пассажиров от опрокиды­вания — дуги за подголов­никами, выдвига­ющиеся во время переворота. Как утверждается, это будет происходить «молние­носно».

  • Какие именно силовые установки получит спорткар, официально пока не уточняется — известно лишь, что их будет несколько. Ранее сообщалось, что двигатели для нового SL могут позаим­ствовать у купе AMG GT. Кроме того, кабриолет впервые в истории станет полноприводным.

А вам интересно, что у автомобиля «под кожей»?

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