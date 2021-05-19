Алюминий и композиты: представлен кузов нового Mercedes-AMG SL
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz представила кузов будущего спорткара AMG SL, который займёт в линейке место купе и кабриолета
Главный структурный компонент будущего спорткара представляет собой, согласно официальному заявлению, сочетание пространственной рамы и несущего кузова. В его конструкции не задействовано ни одной детали от спорткаров предыдущих поколений, хотя в Mercedes-Benz заявили, что инженеры следовали принципу, заложенному ещё культовым 300 SL,— лёгкость и прочность.
Благодаря сочетанию горячекатанной стали, композитных и магниевых вставок, а также литых алюминиевых элементов новый кузов получился заметно жёстче, чем раньше. Его жёсткость на кручение на 18% выше, чем у предыдущего SL, а поперечная и продольная — на 50 и 40% выше, чем у нынешнего родстера AMG GT. При этом AMG SL в новом поколении впервые становится кабриолетом: на модели будет реализована посадочная схема 2+2.
Конструкция кузова соответствует всем внутренним требованиям безопасности, которые, как заявили в Mercedes-Benz, зачастую даже серьёзнее, чем действующие законы. Кроме того, она предусматривает защиту пассажиров от опрокидывания — дуги за подголовниками, выдвигающиеся во время переворота. Как утверждается, это будет происходить «молниеносно».
Какие именно силовые установки получит спорткар, официально пока не уточняется — известно лишь, что их будет несколько. Ранее сообщалось, что двигатели для нового SL могут позаимствовать у купе AMG GT. Кроме того, кабриолет впервые в истории станет полноприводным.