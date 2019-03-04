Mercedes-AMG попрощался с двигателем V12 спецсерией S-класса

Спецверсия отличается чёрными патрубками выпускной системы, бронзовой окраской 20-дюймовых колёс, вставками на бамперах и порогах того же цвета и логотипами AMG на задних стойках. Цвет доступен только один – эксклюзивный чёрный Obsidian Black.

Салон отделан чёрной кожей наппа с медной прострочкой, а все декоративные элементы выполнены из карбона. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером экземпляра.

Оснащение версии Final Edition – максимально возможное, включая раздельные задние кресла, панорамную крышу и пакет AMG Driver’s с ограничителем скорости, отодвинутым с 250 до 300 км/ч.