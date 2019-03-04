Mercedes-AMG попрощался с двигателем V12 спецсерией S-класса
Николай Андреев
Спортивное подразделение Mercedes-AMG решило отказаться от использования двенадцатицилиндрового двигателя. В честь этого события подготовлено особое издание седана Mercedes-AMG S 65 под названием Final Edition. Его выпустят тиражом 130 экземпляров.
Спецверсия отличается чёрными патрубками выпускной системы, бронзовой окраской 20-дюймовых колёс, вставками на бамперах и порогах того же цвета и логотипами AMG на задних стойках. Цвет доступен только один – эксклюзивный чёрный Obsidian Black.
Салон отделан чёрной кожей наппа с медной прострочкой, а все декоративные элементы выполнены из карбона. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером экземпляра.
Оснащение версии Final Edition – максимально возможное, включая раздельные задние кресла, панорамную крышу и пакет AMG Driver’s с ограничителем скорости, отодвинутым с 250 до 300 км/ч.
Двигатель оставлен без изменений – шестилитровый V12 с двумя турбинами развивает 630 л.с. (1000 Н·м). Единственное отличие от обычной модификации: табличка сборщика двигателя выполнена в чёрном, а не серебристом цвете. До 100 км/ч Mercedes-AMG S 65 разгоняется за 4,3 секунды.
Компания Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от двенадцатицилиндрового двигателя насовсем. 630-сильная версия мотора устанавливается на седаны Mercedes-Maybach S 650 и лимузины Mercedes-Maybach S 650 Pullman. V12 в версии Mercedes-Benz S 600 L развивает 530 л.с. (830 Н·м).