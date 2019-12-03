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Этот Mercedes-AMG S 65 за год подешевел на 8,6 миллиона рублей

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Николай Андреев

На немецком сайте Auto Scout 24 появилось объяв­ление о продаже седана Mercedes-AMG S 65 2018 года выпуска. Пробег автомо­биля составляет всего 5900 кило­метров, но за год он потерял в цене внуши­тельные 121 010 евро (8,6 миллиона рублей).

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  • По словам продавца, он купил Mercedes-AMG S 65 за 281 000 евро (20 милли­онов рублей). Чёрный автомо­биль выглядит как новый, и с ним нет никаких техниче­ских проблем. Что не спасло от сильного обесцени­вания, и теперь S-Class стоит 159 990 евро (11,4 миллиона рублей).

  • Оснащение седана, похоже, включает все возможные для модели опции — карбон-керамические тормозные диски, аудио­систему Burmester и электро­хромную панорамную крышу Magic Sky Control, которая меняет степень свето­пропускания по нажатию кнопки.

  • Mercedes-AMG S 65 оснащён шестилитровым V12 с двумя турбинами, развива­ющим 630 л.с. (1000 Н·м), и семиступенчатым «автоматом». До 100 км/ч задне­приводный седан разгоня­ется за 4,3 секунды, а макси­мальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Весной подразделение Mercedes-AMG выпустило прощальное издание седана S 65 под названием Final Edition. Его тираж составил 130 экзем­пляров. В будущих моделях спортивного суббренда двенадцати­цилиндровый двигатель больше не появится.

Что станет с этим Mercedes-AMG S 65 через год?

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