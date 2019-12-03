Этот Mercedes-AMG S 65 за год подешевел на 8,6 миллиона рублей
Николай Андреев
На немецком сайте Auto Scout 24 появилось объявление о продаже седана Mercedes-AMG S 65 2018 года выпуска. Пробег автомобиля составляет всего 5900 километров, но за год он потерял в цене внушительные 121 010 евро (8,6 миллиона рублей).
По словам продавца, он купил Mercedes-AMG S 65 за 281 000 евро (20 миллионов рублей). Чёрный автомобиль выглядит как новый, и с ним нет никаких технических проблем. Что не спасло от сильного обесценивания, и теперь
S-Classстоит 159 990 евро (11,4 миллиона рублей).
Оснащение седана, похоже, включает все возможные для модели опции — карбон-керамические тормозные диски, аудиосистему Burmester и электрохромную панорамную крышу Magic Sky Control, которая меняет степень светопропускания по нажатию кнопки.
Mercedes-AMG S 65 оснащён шестилитровым V12 с двумя турбинами, развивающим 630 л.с. (1000 Н·м), и семиступенчатым «автоматом». До
100 км/чзаднеприводный седан разгоняется за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Весной подразделение Mercedes-AMG выпустило прощальное издание седана S 65 под названием Final Edition. Его тираж составил 130 экземпляров. В будущих моделях спортивного суббренда двенадцатицилиндровый двигатель больше не появится.