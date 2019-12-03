Этот Mercedes-AMG S 65 за год подешевел на 8,6 миллиона рублей

По словам продавца, он купил Mercedes-AMG S 65 за 281 000 евро (20 милли­онов рублей). Чёрный автомо­биль выглядит как новый, и с ним нет никаких техниче­ских проблем. Что не спасло от сильного обесцени­вания, и теперь S-Class стоит 159 990 евро (11,4 миллиона рублей).