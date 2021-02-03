Посмотрите, как гиперкар Mercedes-AMG One ощетинивается закрылками

Помимо необычных «закрылков» Mercedes-AMG One снабдят ещё и характерным продольным «плавником», простира­ющимся от воздухо­заборника на крыше пассажир­ской капсулы до массивного антикрыла. Подобные решения применя­ются в гонках на выносли­вость и призваны повышать курсовую устойчи­вость спорткаров. Хорошо различимы также крупный диффузор и выхлоп необычной конфигурации.

Разработку собственного гиперкара Mercedes-AMG ведёт уже несколько лет. Планиро­валось, что One покажут ещё в середине 2020 года, но инженеры компании столкну­лись с проблемами при настройке силового агрегата — он должен стать главной изюминкой модели. Mercedes-AMG One снабдят гибридной силовой установкой, построенной вокруг «формуль­ного» турбиро­ванного V6 объёмом 1,6 литра. Ожидается, что развивать она будет около 1200 л.с.