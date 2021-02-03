Посмотрите, как гиперкар Mercedes-AMG One ощетинивается закрылками
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-AMG продемонстрировала «почти серийный» образец гиперкара One в движении на гоночной трассе. В видео хорошо заметна работа активных аэродинамических элементов, расположенных на крыльях гиперкара. Дата премьеры купе ценой в 2,5 миллиона долларов до сих пор не названа.
Помимо необычных «закрылков» Mercedes-AMG One снабдят ещё и характерным продольным «плавником», простирающимся от воздухозаборника на крыше пассажирской капсулы до массивного антикрыла. Подобные решения применяются в гонках на выносливость и призваны повышать курсовую устойчивость спорткаров. Хорошо различимы также крупный диффузор и выхлоп необычной конфигурации.
Разработку собственного гиперкара Mercedes-AMG ведёт уже несколько лет. Планировалось, что One покажут ещё в середине 2020 года, но инженеры компании столкнулись с проблемами при настройке силового агрегата — он должен стать главной изюминкой модели. Mercedes-AMG One снабдят гибридной силовой установкой, построенной вокруг «формульного» турбированного V6 объёмом 1,6 литра. Ожидается, что развивать она будет около 1200 л.с.
Mercedes-AMG планирует собрать только 250 экземпляров гиперкара One. Несмотря на продолжительный период разработки, все машины уже проданы. Базовая стоимость будущей новинки — 2,5 миллиона долларов (около 190 миллионов рублей).