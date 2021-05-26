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Послушайте рёв гиперкара Mercedes-AMG One: он не уступает Формуле-1

Новости

Кирилл Малышев

Вокруг будущего гиперкара Mercedes-AMG One много слухов, и один из них – что он будет звучать как болид Формулы-1 в гражданском кузове. Шпионское видео, опубликованное YouTube-каналом CarSpyMedia, подтверждает это.

  • Прототип был замечен во время тестов на автодроме Нюрбургринг. Едет он не так быстро, как болиды Формулы, но ревёт не хуже.

  • Разработку собственного гиперкара Mercedes-AMG ведёт уже несколько лет. Планиро­валось, что One покажут ещё в середине 2020 года, но инженеры компании столкнулись с проблемами при настройке силового агрегата — он должен стать главной изюминкой модели. Mercedes-AMG One снабдят гибридной силовой установкой, построенной вокруг «формуль­ного» турбиро­ванного V6 объёмом 1,6 литра. Ожидается, что развивать она будет около 1200 л.с.

  • В феврале компания Mercedes-AMG показала «почти серийный» образец гиперкара One в движении на гоночной трассе. В видео хорошо заметна работа активных аэро­динами­ческих элементов, располо­женных на крыльях гиперкара. Помимо необычных «закрылков» Mercedes-AMG One снабдят ещё и характерным продольным «плавником», простира­ющимся от воздухо­заборника на крыше пассажирской капсулы до массивного антикрыла.

Прохватили бы на дорожной Формуле-1?

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