Послушайте рёв гиперкара Mercedes-AMG One: он не уступает Формуле-1

Прототип был замечен во время тестов на автодроме Нюрбургринг. Едет он не так быстро, как болиды Формулы, но ревёт не хуже.

Разработку собственного гиперкара Mercedes-AMG ведёт уже несколько лет. Планиро­валось, что One покажут ещё в середине 2020 года, но инженеры компании столкнулись с проблемами при настройке силового агрегата — он должен стать главной изюминкой модели. Mercedes-AMG One снабдят гибридной силовой установкой, построенной вокруг «формуль­ного» турбиро­ванного V6 объёмом 1,6 литра. Ожидается, что развивать она будет около 1200 л.с.