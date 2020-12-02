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Гиперкар Mercedes-AMG One разрабатывают при помощи 9-метрового экрана

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-AMG показала, как проводятся виртуальные тесты гиперкара One, представ­ленного ещё в 2017 году. Поведение купе в различных дорожных условиях имитирует специально разра­ботанный симулятор, для создания которого пришлось распилить один из гиперкаров.

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  • Пассажирская капсула установлена на так называемый «гексапод» — шесть опор с электронным управлением, которые могут перемещать монокок гиперкара в шести направ­лениях индивиду­ально. Гексапод базируется на стальной платформе, которая тоже способна пере­мещаться, а она, в свою очередь, установ­лена на 30-тонной плите, прецизи­онно выров­ненной в пространстве. Базой для всей этой конструкции служит 65-тонный фундамент.

  • Конструкция умеет имитировать движения гиперкара во время руления, боковые и продольные перегрузки уровня до 3G и даже дорожные вибрации. Внутри монокока сохранены все органы управления, включая навигаци­онную систему. Кроме того, симулятор оснастили полно­ценными тормозами. Допол­нительно ощущения водителя от управления могут быть имитиро­ваны активным креслом с надувными вставками и управ­ляемым ремнём безопасности.

  • Перед капсулой находится изогнутый экран длиной 9 метров с углом обзора 260 градусов: изображение высокой чёткости на него транслируют сразу пять проекторов.

  • Симулятор используется для оценки поведения будущего гиперкара в разных дорожных условиях — от городских улиц до скоростных маги­стралей и гоночных треков.

  • Серийный образец своего гиперкара Mercedes-AMG планирует представить в 2021 году. Основные сложности в его разработке, как сообщалось ранее, связаны с адаптацией гоночного 1,6-литрового V6 для режимов гражданской эксплуатации. Двигатель станет основой для гибридной силовой установки, отдача которой может достичь 1200 л.с. Компания планирует собрать лишь 275 экзем­пляров гиперкара One, и все они уже давно проданы.

Прокатились бы на таком симуляторе?

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