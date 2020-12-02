Гиперкар Mercedes-AMG One разрабатывают при помощи 9-метрового экрана

Пассажирская капсула установлена на так называемый «гексапод» — шесть опор с электронным управлением, которые могут перемещать монокок гиперкара в шести направ­лениях индивиду­ально. Гексапод базируется на стальной платформе, которая тоже способна пере­мещаться, а она, в свою очередь, установ­лена на 30-тонной плите, прецизи­онно выров­ненной в пространстве. Базой для всей этой конструкции служит 65-тонный фундамент.

Конструкция умеет имитировать движения гиперкара во время руления, боковые и продольные перегрузки уровня до 3G и даже дорожные вибрации. Внутри монокока сохранены все органы управления, включая навигаци­онную систему. Кроме того, симулятор оснастили полно­ценными тормозами. Допол­нительно ощущения водителя от управления могут быть имитиро­ваны активным креслом с надувными вставками и управ­ляемым ремнём безопасности.