Гиперкар Mercedes-AMG One разрабатывают при помощи 9-метрового экрана
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-AMG показала, как проводятся виртуальные тесты гиперкара One, представленного ещё в 2017 году. Поведение купе в различных дорожных условиях имитирует специально разработанный симулятор, для создания которого пришлось распилить один из гиперкаров.
Пассажирская капсула установлена на так называемый «гексапод» — шесть опор с электронным управлением, которые могут перемещать монокок гиперкара в шести направлениях индивидуально. Гексапод базируется на стальной платформе, которая тоже способна перемещаться, а она, в свою очередь, установлена на
30-тоннойплите, прецизионно выровненной в пространстве. Базой для всей этой конструкции служит 65-тонныйфундамент.
Конструкция умеет имитировать движения гиперкара во время руления, боковые и продольные перегрузки уровня до 3G и даже дорожные вибрации. Внутри монокока сохранены все органы управления, включая навигационную систему. Кроме того, симулятор оснастили полноценными тормозами. Дополнительно ощущения водителя от управления могут быть имитированы активным креслом с надувными вставками и управляемым ремнём безопасности.
Перед капсулой находится изогнутый экран длиной 9 метров с углом обзора 260 градусов: изображение высокой чёткости на него транслируют сразу пять проекторов.
Симулятор используется для оценки поведения будущего гиперкара в разных дорожных условиях — от городских улиц до скоростных магистралей и гоночных треков.
Серийный образец своего гиперкара Mercedes-AMG планирует представить в 2021 году. Основные сложности в его разработке, как сообщалось ранее, связаны с адаптацией гоночного 1,6-литрового V6 для режимов гражданской эксплуатации. Двигатель станет основой для гибридной силовой установки, отдача которой может достичь 1200 л.с. Компания планирует собрать лишь 275 экземпляров гиперкара One, и все они уже давно проданы.