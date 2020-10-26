Названа мощность гиперкара Mercedes-AMG One
Дмитрий Елизаров
Серийный Mercedes-AMG One будет мощнее, чем предполагалось ранее: его силовая установка сможет развивать не 1000, а 1200 л.с. Об этом сообщает портал Supercar Blog со ссылкой на свои источники. Сейчас гиперкару дорабатывают не только двигатель, но и аэродинамику.
Mercedes-AMG One оснастят гибридной силовой установкой, построенной вокруг 1,6-литрового V6 от болида
Формулы-1.Работа над адаптацией гоночного мотора для гражданского гиперкара всё ещё продолжается, и в процессе инженеры AMG нашли способ дополнительно увеличить отдачу силового агрегата.
Ещё одна область, требующая окончательной доводки, — это акустический комфорт в салоне. Специалисты компании работают над снижением уровня шума и вибраций — по данным издания, эту проблему назвали одним из последних препятствий на пути к серийному образцу Mercedes-AMG One.
Официальные фото прототипа были опубликованы в августе, но серийный вариант, как ожидается, будет несколько отличаться. Ему изменят конфигурацию выхлопа на четыре патрубка вместо нынешних трёх, переработают аэродинамическое оперение задней части и модернизируют дизайн колёсных дисков. Утверждается, что работы идут по графику и поставки первых товарных машин покупателям стартуют во втором квартале 2021 года.
Компания Mercedes-Benz планирует собрать только 275 экземпляров Mercedes-AMG One, и все они уже распроданы. Гиперкар, способный разогнаться до
200 км/чза 6 секунд, оценён в 2,75 миллиона долларов.