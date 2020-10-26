Названа мощность гиперкара Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG One оснастят гибридной силовой установкой, построенной вокруг 1,6-литрового V6 от болида Формулы-1. Работа над адаптацией гоночного мотора для гражданского гиперкара всё ещё продол­жается, и в процессе инженеры AMG нашли способ допол­нительно увеличить отдачу силового агрегата.

Ещё одна область, требующая оконча­тельной доводки, — это акусти­ческий комфорт в салоне. Специ­алисты компании работают над сниже­нием уровня шума и вибраций — по данным издания, эту проблему назвали одним из последних препят­ствий на пути к серийному образцу Mercedes-AMG One.

Официальные фото прототипа были опубликованы в августе, но серийный вариант, как ожидается, будет несколько отличаться. Ему изменят конфигурацию выхлопа на четыре патрубка вместо нынешних трёх, пере­работают аэро­динами­ческое оперение задней части и модерни­зируют дизайн колёсных дисков. Утверж­дается, что работы идут по графику и поставки первых товарных машин покупателям стартуют во втором квартале 2021 года.