Минивэн Toyota Hiace сменил поколение впервые за 15 лет

Mercedes-Benz снимет отпечатки рук будущих владельцев гиперкара

Новости

Спортивное подразделение Mercedes-AMG предложило для покупателей гибридного гиперкара One новую опцию – комплект гоночных перчаток, для создания которых необходимо снимать отпечатки рук. Об этом рассказало издание GTBoard.

Покупатель гиперкара получит специальную коробку с инструкцией для создания оттиска рук. В компании говорят, что подбор перчаток важен для на результатов, который водитель сможет показать на гоночном треке.

Mercedes-AMG One
1/1
Mercedes-AMG One

  • Mercedes-AMG One оснащается 1,6-литровым турбированным V6 и тремя электромоторами суммарной мощностью более тысячи лошадиных сил.

  • Гиперкар способен разогнаться до 200 км/ч менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

  • Всего, начиная с 2019 года, выпустят 275 экземпляров AMG One, и все они уже распроданы по предзаказам. Цена автомобиля составляет 2,3 миллиона евро.

Пробовали водить в перчатках?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение