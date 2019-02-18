Mercedes-Benz снимет отпечатки рук будущих владельцев гиперкара
Спортивное подразделение Mercedes-AMG предложило для покупателей гибридного гиперкара One новую опцию – комплект гоночных перчаток, для создания которых необходимо снимать отпечатки рук. Об этом рассказало издание GTBoard.
Покупатель гиперкара получит специальную коробку с инструкцией для создания оттиска рук. В компании говорят, что подбор перчаток важен для на результатов, который водитель сможет показать на гоночном треке.
Mercedes-AMG One оснащается 1,6-литровым турбированным V6 и тремя электромоторами суммарной мощностью более тысячи лошадиных сил.
Гиперкар способен разогнаться до 200 км/ч менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Всего, начиная с 2019 года, выпустят 275 экземпляров AMG One, и все они уже распроданы по предзаказам. Цена автомобиля составляет 2,3 миллиона евро.