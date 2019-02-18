Mercedes-Benz снимет отпечатки рук будущих владельцев гиперкара

Спортивное подразделение Mercedes-AMG предложило для покупателей гибридного гиперкара One новую опцию – комплект гоночных перчаток, для создания которых необходимо снимать отпечатки рук. Об этом рассказало издание GTBoard.

Покупатель гиперкара получит специальную коробку с инструкцией для создания оттиска рук. В компании говорят, что подбор перчаток важен для на результатов, который водитель сможет показать на гоночном треке.