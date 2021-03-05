Для самого мощного Mercedes-Benz придумали колёса по цене Skoda Octavia
Дмитрий Елизаров
Ателье Wheelsandmore обнародовало детали тюнинг-кита, разработанного для купе Mercedes-AMG GT Black Series. Помимо увеличения мощности двигателя почти на 40 л.с. суперкар можно оснастить и альтернативными колёсными дисками на 20 дюймов. Как пишет Carscoops, ателье выпустит только 25 комплектов таких колёс.
Разноширокие колёсные диски изготавливаются из сплава алюминия и магния: диски для передней оси весят 9 килограммов, задние на 3 килограмма тяжелее. Диски получили конструкцию с центральной гайкой, а для их установки на суперкар тюнеры разработали специальный адаптер. Особо отмечается, что диски сертифицированы немецким регулятором.
Каждый комплект Wheelsandmore оценило минимум в 16 557 евро. Это эквивалент 1,47 миллиона рублей: базовая стоимость новой Skoda Octavia со 150-сильным мотором в России составляет
1 443 000рублей. Впрочем, сам Mercedes-AMG GT Black Series тоже недёшев. В нашей стране базовая цена суперкара осенью прошлого года была 34 970 000рублей (сейчас модель на официальном сайте марки к заказу недоступна).
Кроме колёсных дисков ателье предлагает также новый блок управления для 4,0-литрового наддувного V8. Он увеличивает отдачу мотора со штатных 730 л.с. и 800 Нм до 789 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Максимальная скорость суперкара тем самым вырастает с 325 до
336 км/ч.
Mercedes-AMG GT Black Series сейчас считается самым быстрым серийным автомобилем на планете по количеству времени, затраченного на прохождение трассы Нюрбургринг. В ноябре прошлого года суперкар смог преодолеть 20,6 километра гоночного трека за 6 минут и 43,61 секунды.