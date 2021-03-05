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Для самого мощного Mercedes-Benz придумали колёса по цене Skoda Octavia

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Дмитрий Елизаров

Ателье Wheelsandmore обнародовало детали тюнинг-кита, разра­ботанного для купе Mercedes-AMG GT Black Series. Помимо увеличения мощности двигателя почти на 40 л.с. суперкар можно оснастить и альтерна­тивными колёсными дисками на 20 дюймов. Как пишет Carscoops, ателье выпустит только 25 комплектов таких колёс.

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  • Разноширокие колёсные диски изготавливаются из сплава алюминия и магния: диски для передней оси весят 9 кило­граммов, задние на 3 кило­грамма тяжелее. Диски получили конструкцию с центральной гайкой, а для их установки на суперкар тюнеры разработали специальный адаптер. Особо отмечается, что диски сертифи­цированы немецким регулятором.

  • Каждый комплект Wheelsandmore оценило минимум в 16 557 евро. Это эквивалент 1,47 миллиона рублей: базовая стоимость новой Skoda Octavia со 150-сильным мотором в России составляет 1 443 000 рублей. Впрочем, сам Mercedes-AMG GT Black Series тоже недёшев. В нашей стране базовая цена суперкара осенью прошлого года была 34 970 000 рублей (сейчас модель на официальном сайте марки к заказу недоступна).

  • Кроме колёсных дисков ателье предлагает также новый блок управления для 4,0-литрового наддувного V8. Он увеличивает отдачу мотора со штатных 730 л.с. и 800 Нм до 789 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Максимальная скорость суперкара тем самым вырастает с 325 до 336 км/ч.

  • Mercedes-AMG GT Black Series сейчас считается самым быстрым серийным автомобилем на планете по количеству времени, затраченного на прохождение трассы Нюрбургринг. В ноябре прошлого года суперкар смог преодолеть 20,6 километра гоночного трека за 6 минут и 43,61 секунды.

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