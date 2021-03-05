Для самого мощного Mercedes-Benz придумали колёса по цене Skoda Octavia

Разноширокие колёсные диски изготавливаются из сплава алюминия и магния: диски для передней оси весят 9 кило­граммов, задние на 3 кило­грамма тяжелее. Диски получили конструкцию с центральной гайкой, а для их установки на суперкар тюнеры разработали специальный адаптер. Особо отмечается, что диски сертифи­цированы немецким регулятором.

Каждый комплект Wheelsandmore оценило минимум в 16 557 евро. Это эквивалент 1,47 миллиона рублей: базовая стоимость новой Skoda Octavia со 150-сильным мотором в России составляет 1 443 000 рублей. Впрочем, сам Mercedes-AMG GT Black Series тоже недёшев. В нашей стране базовая цена суперкара осенью прошлого года была 34 970 000 рублей (сейчас модель на официальном сайте марки к заказу недоступна).

Кроме колёсных дисков ателье предлагает также новый блок управления для 4,0-литрового наддувного V8. Он увеличивает отдачу мотора со штатных 730 л.с. и 800 Нм до 789 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Максимальная скорость суперкара тем самым вырастает с 325 до 336 км/ч.