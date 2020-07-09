Фото самого мощного Mercedes-Benz AMG слили в Инстаграм
Артем Шахнович
В паблике race356 в Инстаграме опубликованы шпионские фотографии самой мощной версии суперкупе Mercedes-AMG GT R, которая получит название Black Series.
GT R Black Series возглавит линейку спорткаров Mercedes-AMG. Как ожидается, он получит 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 710 л.с. и 850 Нм. Для сравнения: самый мощный на сегодняшний день трековый GT R PRO развивает 585 л.с. и 700 Нм.
Внешне суперкупе Black Series отличается от других версий двухдверки развитым аэродинамическим оперением. У него иначе оформлен передний бампер, увеличена радиаторная решётка, установлен новый капот с огромными вентиляционными прорезями, а также массивные аэродинамические накладки на порогах и огромное антикрыло.
Динамика автомобиля пока неизвестна. Заднеприводный Mercedes-AMG GT R PRO способен разгоняться до
100 км/чза 3,6 секунды и развивать до 318 км/ч.
Новый Black Series станет одним из быстрейших автомобилей на Нюрбургринге, где проводились тесты прототипов. По данным Carscoops, он проезжает круг за 6 минут 58 секунд. Mercedes-AMG GT R Pro показал результат 7 минут 4,632 секунды.
Рекордсменом Нордшляйфе среди серийных автомобилей является Lamborghini Aventador SVJ (6 минут 44,97 секунды). Ещё быстрее — только модифицированный Porsche 911 GT2 RS (991) с результатом 6 минут 40,33 секунды. Таким образом, исходя из предполагаемого времени, Mercedes-AMG войдёт как минимум в первую десятку рейтинга Нордшляйфе.
Премьера GT R Black Series состоится в ближайшее время. Тираж модификации пока неизвестен. Производство начнётся в конце 2020 года.