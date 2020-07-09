Фото самого мощного Mercedes-Benz AMG слили в Инстаграм

GT R Black Series возглавит линейку спорткаров Mercedes-AMG. Как ожидается, он получит 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбо­нагнета­телями мощностью 710 л.с. и 850 Нм. Для сравнения: самый мощный на сегодняшний день трековый GT R PRO развивает 585 л.с. и 700 Нм.

Внешне суперкупе Black Series отличается от других версий двух­дверки развитым аэродинами­ческим оперением. У него иначе оформ­лен передний бампер, увеличена радиаторная решётка, установ­лен новый капот с огромными вентиляци­онными прорезями, а также массивные аэро­динами­ческие накладки на порогах и огромное антикрыло.

Динамика автомобиля пока неизвестна. Задне­приводный Mercedes-AMG GT R PRO способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды и развивать до 318 км/ч.

Новый Black Series станет одним из быстрейших авто­мобилей на Нюрбург­ринге, где проводились тесты прототипов. По данным Carscoops, он проезжает круг за 6 минут 58 секунд. Mercedes-AMG GT R Pro показал результат 7 минут 4,632 секунды.

Рекордсменом Нордшляйфе среди серийных автомо­билей является Lamborghini Aventador SVJ (6 минут 44,97 секунды). Ещё быстрее — только модифи­цированный Porsche 911 GT2 RS (991) с результатом 6 минут 40,33 секунды. Таким образом, исходя из предпо­лагаемого времени, Mercedes-AMG войдёт как минимум в первую десятку рейтинга Нордшляйфе.