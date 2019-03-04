Трековый родстер Mercedes-AMG GT R выпустят ограниченным тиражом
Николай Андреев
Компания Mercedes-Benz представила открытую версию спортакара Mercedes-AMG GT R. Всего выпустят 750 родстеров.
Технически Mercedes-AMG GT R Roadster полностью повторяет купе: он оснащается четырёхлитровым V8 мощностью 585 л.с. (700 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, подруливающими задними колёсами, адаптивной подвеской и электронноуправляемым задним дифференциалом.
Но есть и отличия – по сравнению с купе, новинке перестроили подвеску, доработали рулевое управление и усилили кузов за счёт дополнительных усилителей под днищем, в центральном тоннеле и моторном отсеке. Трёхслойный мягкий верх — точно такой же, как на других родстерах AMG GT. В результате открытая версия получилась на 80 килограммов тяжелее GT R (1635 против 1555 килограммов).
GT R Roadster ускоряется с нуля до «сотни» за 3,6 секунды (параметр идентичен купе). Максималка родстера составляет 317 км/ч – на один километр меньше, чем у закрытой версии.
Внешне от обычных родстеров Mercedes-AMG GT версия R отличается аэродинамическим обвесом с антикрылом на крышке багажника и активным карбоновым спойлером под передним бампером, который выдвигается на 40 миллиметров, увеличивая прижимную силу.
Тираж купе Mercedes-AMG GT R не ограничен – его российская стоимость начинается с отметки 11 900 000 ₽.