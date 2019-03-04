Трековый родстер Mercedes-AMG GT R выпустят ограниченным тиражом

Технически Mercedes-AMG GT R Roadster полностью повторяет купе: он оснащается четырёхлитровым V8 мощностью 585 л.с. (700 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, подруливающими задними колёсами, адаптивной подвеской и электронноуправляемым задним дифференциалом.

Но есть и отличия – по сравнению с купе, новинке перестроили подвеску, доработали рулевое управление и усилили кузов за счёт дополнительных усилителей под днищем, в центральном тоннеле и моторном отсеке. Трёхслойный мягкий верх — точно такой же, как на других родстерах AMG GT. В результате открытая версия получилась на 80 килограммов тяжелее GT R (1635 против 1555 килограммов).

GT R Roadster ускоряется с нуля до «сотни» за 3,6 секунды (параметр идентичен купе). Максималка родстера составляет 317 км/ч – на один километр меньше, чем у закрытой версии.