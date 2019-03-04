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Трековый родстер Mercedes-AMG GT R выпустят ограниченным тиражом

Новости

Николай Андреев

Компания Mercedes-Benz представила открытую версию спортакара Mercedes-AMG GT R. Всего выпустят 750 родстеров.

Mercedes-AMG GT R Roadster
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Mercedes-AMG GT R Roadster

  • Технически Mercedes-AMG GT R Roadster полностью повторяет купе: он оснащается четырёхлитровым V8 мощностью 585 л.с. (700 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, подруливающими задними колёсами, адаптивной подвеской и электронноуправляемым задним дифференциалом.

  • Но есть и отличия – по сравнению с купе, новинке перестроили подвеску, доработали рулевое управление и усилили кузов за счёт дополнительных усилителей под днищем, в центральном тоннеле и моторном отсеке. Трёхслойный мягкий верх — точно такой же, как на других родстерах AMG GT.  В результате открытая версия получилась на 80 килограммов тяжелее GT R (1635 против 1555 килограммов).

  • GT R Roadster ускоряется с нуля до «сотни» за 3,6 секунды (параметр идентичен купе). Максималка родстера составляет 317 км/ч – на один километр меньше, чем у закрытой версии.

  • Внешне от обычных родстеров Mercedes-AMG GT версия R отличается аэродинамическим обвесом с антикрылом на крышке багажника и активным карбоновым спойлером под передним бампером, который выдвигается на 40 миллиметров, увеличивая прижимную силу.

Тираж купе Mercedes-AMG GT R не ограничен – его российская стоимость начинается с отметки 11 900 000 ₽.

Зачем ограничили тираж родстера Mercedes-AMG GT R?

Mercedes-AMG GT на Авто.ру

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