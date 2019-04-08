Go, Pro: на что способен самый экстремальный Мерседес наших дней

Опять дождь! Полтора года назад, во время презентации громобойного купе Mercedes-AMG GT R, именно дождь смыл добрую часть впечатлений: промчать по лихой трассе Бильстер Берг на пределе возможностей мне тогда так и не удалось. Сегодня же экстремальная изумрудная «эрка» – уже не гвоздь программы, а рядовой член семейства, смирно ждущий на парковке вместе со всеми остальными версиями. Мы выдвигаемся из штаб-квартиры AMG в Аффальтербахе в сторону легендарного Хоккенхаймринга, где нам обещана ещё более злобная машина – GT R Pro. И с неба снова предательски капает. Ну что за proклятье!

Вообще-то, выбирать именно «эрку» в качестве трансферного варианта – так себе идея. Извилистых участков на маршруте раз-два и обчёлся, а закон подлости работает по-немецки чётко: стоит дорожке завиться во что-то любопытное, как на ней начинается настоящий овощной фестиваль из тракторов, грузовиков и прочих тихоходов! А ещё сонные деревеньки каждые пять километров. И дождь…