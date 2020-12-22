Названы сроки выхода электромобиля от Аpple

Суперкар Mercedes-AMG GT R снимают с производства

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Дмитрий Елизаров

Mercedes-AMG собирается снять с конвейера купе AMG GT R до конца 2021 года. Об этом сообщает YouTube-канал Allcarnews со ссылкой на некое внутреннее письмо произво­дителя для дилеров. Приём заказов на этот суперкар компания полностью закроет уже 29 декабря.

  • Последним модельным годом для AMG GT R, как утверждает издание, станет 2021-й. Пред­полагается, что покупателям придётся либо пере­ориентиро­ваться на базовую моди­фикацию AMG GT, чей двигатель на 55 л.с. слабее нынешнего 585-сильного V8, либо сделать выбор в пользу версии Black Series с 730-сильным мотором, которая вдвое дороже.

  • В России сейчас доступны к заказу и AMG GT R, и флагманский Black Series (базовая версия GT в нашей стране не продаётся). 585-сильный вариант купе оценён в базовые 15 710 000 рублей, флагманская модификация стоит минимум 34 970 000 рублей — это делает её самым дорогим новым Мерседесом на российском рынке.

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  • Издание связывает грядущее прекращение производства AMG GT R со скорым выходом на рынок ещё одной немецкой двухдверки — нового поколения Mercedes-AMG SL, которое, как ожидается, разделит платформу с GT-семей­ством. 

  • По предварительным данным, родстер получит складной мягкий верх, окажется несколько крупнее своих предше­ствен­ников и, не исключено, позаим­ствует у AMG GT и силовые агрегаты — в том числе 585-сильную версию восьми­цилинд­рового мотора. Помимо прочего, новый родстер должен стать ещё и своего рода альтер­нативой купе и кабриолету Mercedes-Benz S-класса, от которых компания тоже отказалась.

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