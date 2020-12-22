Суперкар Mercedes-AMG GT R снимают с производства
Дмитрий Елизаров
Mercedes-AMG собирается снять с конвейера купе AMG GT R до конца 2021 года. Об этом сообщает YouTube-канал Allcarnews со ссылкой на некое внутреннее письмо производителя для дилеров. Приём заказов на этот суперкар компания полностью закроет уже 29 декабря.
Последним модельным годом для AMG GT R, как утверждает издание, станет
2021-й.Предполагается, что покупателям придётся либо переориентироваться на базовую модификацию AMG GT, чей двигатель на 55 л.с. слабее нынешнего 585-сильного V8, либо сделать выбор в пользу версии Black Series с 730-сильным мотором, которая вдвое дороже.
В России сейчас доступны к заказу и AMG GT R, и флагманский Black Series (базовая версия GT в нашей стране не продаётся). 585-сильный вариант купе оценён в базовые
15 710 000рублей, флагманская модификация стоит минимум 34 970 000рублей — это делает её самым дорогим новым Мерседесом на российском рынке.
Издание связывает грядущее прекращение производства AMG GT R со скорым выходом на рынок ещё одной немецкой двухдверки — нового поколения Mercedes-AMG SL, которое, как ожидается, разделит платформу с GT-семейством.
По предварительным данным, родстер получит складной мягкий верх, окажется несколько крупнее своих предшественников и, не исключено, позаимствует у AMG GT и силовые агрегаты — в том числе 585-сильную версию восьмицилиндрового мотора. Помимо прочего, новый родстер должен стать ещё и своего рода альтернативой купе и кабриолету Mercedes-Benz
S-класса,от которых компания тоже отказалась.