Суперкар Mercedes-AMG GT R снимают с производства

Издание связывает грядущее прекращение производства AMG GT R со скорым выходом на рынок ещё одной немецкой двухдверки — нового поколения Mercedes-AMG SL , которое, как ожидается, разделит платформу с GT-семей­ством.

По предварительным данным, родстер получит складной мягкий верх, окажется несколько крупнее своих предше­ствен­ников и, не исключено, позаим­ствует у AMG GT и силовые агрегаты — в том числе 585-сильную версию восьми­цилинд­рового мотора. Помимо прочего, новый родстер должен стать ещё и своего рода альтер­нативой купе и кабриолету Mercedes-Benz S-класса, от которых компания тоже отказалась.