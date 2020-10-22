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Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series мог проехать Нюрбургринг за 6,43 минуты. Это рекорд

Новости

Кирилл Малышев

Купе Mercedes-AMG GT в исполнении Black Series, возможно, стало обладателем нового рекорда круга на леген­дарном немецком автодроме Нюрбург­ринг. Официального подтвер­ждения времени пока нет.

  • Youtube-канал Misha Charoudin выложил видео заезда супер­кара по леген­дарному треку. По подсчётам автора, машина пере­секла финишную черту со временем около 6 минут 43 секунд. 

  • Действующий рекорд среди серийных дорожных суперкаров принад­лежит Lamborghini Aventador SVJ. Летом 2018 года итальянская двухдверка показала результат 6 минут 44,97 секунды. С её мотора V12 сняли 770 л.с., максимальная скорость модели – 350 км/ч.

  • Mercedes-AMG GT в самом мощном исполнении представили в июле этого года. Битурбо­восьмёрку объёмом четыре литра форсиро­вали до 730 л.с. Это самый мощный серийный двигатель V8 в истории подразде­ления AMG. С места до сотни машина разгоняется за 3,2 секунды, а её максимальная скорость достигает 325 км/ч.

  • Недавно гиперкар SSC Tuatara установил рекорд скорости для серийных авто­мобилей. В двух заездах он показал средний результата 508,73 км/ч. Двигатель 5.9 в зависи­мости от типа топлива может выдавать от 1350 до 1750 л.с. при массе машины 1247 кило­граммов. Всего сделают 100 таких автомо­билей стоимостью от 1,63 миллиона долларов за экземпляр.

Побьёт Mercedes Lamborghini?

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