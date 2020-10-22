Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series мог проехать Нюрбургринг за 6,43 минуты. Это рекорд
Кирилл Малышев
Купе Mercedes-AMG GT в исполнении Black Series, возможно, стало обладателем нового рекорда круга на легендарном немецком автодроме Нюрбургринг. Официального подтверждения времени пока нет.
Youtube-канал Misha Charoudin выложил видео заезда суперкара по легендарному треку. По подсчётам автора, машина пересекла финишную черту со временем около 6 минут 43 секунд.
Действующий рекорд среди серийных дорожных суперкаров принадлежит Lamborghini Aventador SVJ. Летом 2018 года итальянская двухдверка показала результат 6 минут 44,97 секунды. С её мотора V12 сняли 770 л.с., максимальная скорость модели –
350 км/ч.
Mercedes-AMG GT в самом мощном исполнении представили в июле этого года. Битурбовосьмёрку объёмом четыре литра форсировали до 730 л.с. Это самый мощный серийный двигатель V8 в истории подразделения AMG. С места до сотни машина разгоняется за 3,2 секунды, а её максимальная скорость достигает
325 км/ч.
Недавно гиперкар SSC Tuatara установил рекорд скорости для серийных автомобилей. В двух заездах он показал средний результата
508,73 км/ч.Двигатель 5.9 в зависимости от типа топлива может выдавать от 1350 до 1750 л.с. при массе машины 1247 килограммов. Всего сделают 100 таких автомобилей стоимостью от 1,63 миллиона долларов за экземпляр.