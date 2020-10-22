Суперкар Mercedes-AMG GT Black Series мог проехать Нюрбургринг за 6,43 минуты. Это рекорд

Youtube-канал Misha Charoudin выложил видео заезда супер­кара по леген­дарному треку. По подсчётам автора, машина пере­секла финишную черту со временем около 6 минут 43 секунд.

Действующий рекорд среди серийных дорожных суперкаров принад­лежит Lamborghini Aventador SVJ. Летом 2018 года итальянская двухдверка показала результат 6 минут 44,97 секунды. С её мотора V12 сняли 770 л.с., максимальная скорость модели – 350 км/ч.

Mercedes-AMG GT в самом мощном исполнении представили в июле этого года. Битурбо­восьмёрку объёмом четыре литра форсиро­вали до 730 л.с. Это самый мощный серийный двигатель V8 в истории подразде­ления AMG. С места до сотни машина разгоняется за 3,2 секунды, а её максимальная скорость достигает 325 км/ч.