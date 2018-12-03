Трековая версия Mercedes-AMG GT не смогла побить рекорд Нюрбургринга

Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало запись заезда по Северной петле Нюрбургринга 585-сильного купе Mercedes-AMG GT R PRO, который недавно представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль проехал 20,8-километровый круг за 7:04.6 – это на 17 секунд медленнее, чем один из его конкурентов – 700-сильное купе Porsche 911 GT2 RS!



Однако глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс уже анонсировал следующую, экстремальную версию купе Mercedes-AMG GT Black Series. По его словам, сейчас прототипы модели проходят испытания на закрытых трассах, а летом 2019 года их выведут на Нюрбургринг.

Ещё быстрее, чем 911 GT2 RS, пока что удалось проехать двум машинам, омологированным для дорог общего пользования: Lamborghini Aventador SVJ (6 минут и 44,97 секунды) и доработанному Porsche 911 GT2 RS MR (6 минут и 40,3 секунды).



