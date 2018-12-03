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Трековая версия Mercedes-AMG GT не смогла побить рекорд Нюрбургринга

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[Fuel consumption combined: 12.4 l /100km | CO2 emissions combined: 284 g/km | http://amg4.me/Efficiency-Statement] Already before its full reveal, the new Mercedes-AMG GT R PRO impressively demonstrated its performance potential on the racetrack: In autumnal conditions, Mercedes-AMG GT3 Racing Driver Maro Engel completed a hot lap on the legendary Nürburgring Nordschleife in exactly 7.04.632 minutes. Compared to the current performance flagship Mercedes-AMG GT R, the GT R PRO has been further optimized in numerous details to deliver even more racetrack performance: Enhanced power, new suspension, aerodynamic fine-tuning, lightweight-design bucket seats and lightweight-design wheels all contribute to the enhanced driving dynamics and faster lap times on the track. #GTRPRO

Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало запись заезда по Северной петле Нюрбургринга 585-сильного купе Mercedes-AMG GT R PRO, который недавно представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль проехал 20,8-километровый круг за 7:04.6 – это на 17 секунд медленнее, чем один из его конкурентов – 700-сильное купе Porsche 911 GT2 RS!

Однако глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс уже анонсировал следующую, экстремальную версию купе Mercedes-AMG GT Black Series. По его словам, сейчас прототипы модели проходят испытания на закрытых трассах, а летом 2019 года их выведут на Нюрбургринг. 

Ещё быстрее, чем 911 GT2 RS, пока что удалось проехать двум машинам, омологированным для дорог общего пользования: Lamborghini Aventador SVJ (6 минут и 44,97 секунды) и доработанному Porsche 911 GT2 RS MR (6 минут и 40,3 секунды).


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