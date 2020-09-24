Самый дешёвый Mercedes-AMG GT получил чёрную спецверсию Stealth
Борис Закиров
Компания Mercedes-Benz продемонстрировала новую спецверсию Stealth Edition для базового суперкара AMG GT, обновлённого прошлым летом. Пока её анонсировали для купе и родстеров, представленных на рынке США.
Спецверсия отличается матово-чёрным окрасом кузова, затемнённой оптикой и новым оформлением крыши (углепластиковый верх у купе и чёрный тканевый у родстера). Особая версия также включает в себя пакет AMG Exterior Night Package, новые чёрные диски (19 дюймов спереди и 20 сзади) и табличку в салоне с её обозначением. Кроме стандартного чёрного кузова, можно заказать машину в одном из двух оттенков серого.
После обновления четырёхлитровый V8 базового AMG GT развивает 523 л.с., что на 54 силы больше, чем раньше. Крутящий момент увеличен на 40 Нм, до 670 Нм. Для сравнения, более мощный Mercedes-AMG GT C выдаёт 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Благодаря большей мощности разгон с нуля до сотни сократился на 0,2 секунды, до 3,7 секунды. Максимальная скорость — 312 и
310 км/чдля купе и родстера соответственно.
Теперь в базовую комплектацию Mercedes-AMG GT входят адаптивная подвеска AMG Ride Control, электронный дифференциал повышенного трения и новые композитные тормоза с красными суппортами. Семиступенчатая автоматическая трансмиссия получила дополнительный режим Race.
Продажи обновлённого Mercedes-AMG GT стартуют в США в начале 2021 года. Цены будут объявлены ближе к запуску. Сейчас цена на купе в Штатах начинается со 116 тысяч долларов (8,96 миллиона рублей).