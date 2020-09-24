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Самый дешёвый Mercedes-AMG GT получил чёрную спецверсию Stealth

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Борис Закиров

Компания Mercedes-Benz продемонстриро­вала новую спецверсию Stealth Edition для базового суперкара AMG GT, обнов­лённого прошлым летом. Пока её анонсиро­вали для купе и родстеров, представ­ленных на рынке США.

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  • Спецверсия отличается матово-чёрным окрасом кузова, затемнённой оптикой и новым оформ­лением крыши (угле­пластиковый верх у купе и чёрный тканевый у родстера). Особая версия также включает в себя пакет AMG Exterior Night Package, новые чёрные диски (19 дюймов спереди и 20 сзади) и табличку в салоне с её обозна­чением. Кроме стандартного чёрного кузова, можно заказать машину в одном из двух оттенков серого.

  • После обновления четырёх­литровый V8 базового AMG GT развивает 523 ­л.с., что на 54 силы больше, чем раньше. Крутящий момент увеличен на 40 Нм, до 670 Нм. Для сравнения, более мощный Mercedes-AMG GT C выдаёт 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Благодаря большей мощности разгон с нуля до сотни сократился на 0,2 секунды, до 3,7 секунды. Максимальная скорость — 312 и 310 км/ч для купе и родстера соответственно.

  • Теперь в базовую комплектацию Mercedes-AMG GT входят адаптивная подвеска AMG Ride Control, электронный дифферен­циал повышенного трения и новые композитные тормоза с красными суппортами. Семиступен­чатая автоматическая трансмиссия получила дополни­тельный режим Race.

  • Продажи обновлённого Mercedes-AMG GT стартуют в США в начале 2021 года. Цены будут объявлены ближе к запуску. Сейчас цена на купе в Штатах начинается со 116 тысяч долларов (8,96 миллиона рублей).

Где у суперкара должен стоять V8?

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