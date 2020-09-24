Самый дешёвый Mercedes-AMG GT получил чёрную спецверсию Stealth

Спецверсия отличается матово-чёрным окрасом кузова, затемнённой оптикой и новым оформ­лением крыши (угле­пластиковый верх у купе и чёрный тканевый у родстера). Особая версия также включает в себя пакет AMG Exterior Night Package, новые чёрные диски (19 дюймов спереди и 20 сзади) и табличку в салоне с её обозна­чением. Кроме стандартного чёрного кузова, можно заказать машину в одном из двух оттенков серого.

После обновления четырёх­литровый V8 базового AMG GT развивает 523 ­л.с., что на 54 силы больше, чем раньше. Крутящий момент увеличен на 40 Нм, до 670 Нм. Для сравнения, более мощный Mercedes-AMG GT C выдаёт 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Благодаря большей мощности разгон с нуля до сотни сократился на 0,2 секунды, до 3,7 секунды. Максимальная скорость — 312 и 310 км/ч для купе и родстера соответственно.

Теперь в базовую комплектацию Mercedes-AMG GT входят адаптивная подвеска AMG Ride Control, электронный дифферен­циал повышенного трения и новые композитные тормоза с красными суппортами. Семиступен­чатая автоматическая трансмиссия получила дополни­тельный режим Race.