Mercedes-AMG GT стал мощнее, чем Bugatti Veyron: всё благодаря тюнерам
Дмитрий Елизаров
Немецкое ателье Opus Automotive поделилось подробностями собственной программы доводки купе Mercedes-AMG GT Black Series: тюнеры способны сделать его мотор мощнее не только силовой установки гиперкара AMG One, но и Bugatti Veyron. AMG GT с мотором мощностью 1111 л.с. появится в продаже в июне.
Увеличение отдачи фирменного 4,0-литрового V8 достигается за счёт серьёзной модернизации мотора. Он получает, к примеру, новую систему наддува, кованые поршни и усиленные шатуны, а также кастомную топливную систему. Попутно тюнеры усиливают заводской семиступенчатый «робот» — иначе он не справится с возросшей мощностью.
Есть у этой программы доработки и более мягкий вариант, в котором V8 форсируют до 1001 л.с. Эти суперкары ателье Opus назвало Binary Edition — с намёком на цифры мощности, которые выглядят двоичными. Возможность заказать апгрейд суперкара появится только в июне нынешнего года.
Однако в апреле ателье представит ещё более доступные программы доработки. Посредством модернизации блока управления двигателем Opus увеличивает его отдачу до 920 или 825 л.с. Для каждого варианта двигателя инженеры разработали кастомную выхлопную систему — она улучшает звучание мотора, но
Примечательно, что во всех случаях суперкар остаётся заднеприводным, но тем заказчикам, которые опасаются не справиться с управлением, тюнеры предложат программное ограничение количества крутящего момента.
В начале марта свою программу доработки AMG GT Black Series анонсировало ателье Wheelsandmore. В неё тоже входит некоторое увеличение отдачи мотора, но основным компонентом программы стали новые облегчённые колёсные диски на 20 дюймов с центральной гайкой. Комплект таких колёс тюнеры оценили в эквивалент почти полутора миллионов рублей.