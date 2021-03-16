Mercedes-AMG GT стал мощнее, чем Bugatti Veyron: всё благодаря тюнерам

Увеличение отдачи фирменного 4,0-литрового V8 достигается за счёт серьёзной модерни­зации мотора. Он получает, к примеру, новую систему наддува, кованые поршни и усиленные шатуны, а также кастомную топливную систему. Попутно тюнеры усиливают заводской семиступен­чатый «робот» — иначе он не справится с возросшей мощностью.



Есть у этой программы доработки и более мягкий вариант, в котором V8 форсируют до 1001 л.с. Эти суперкары ателье Opus назвало Binary Edition — с намёком на цифры мощности, которые выглядят двоичными. Возмож­ность заказать апгрейд суперкара появится только в июне нынешнего года.

Однако в апреле ателье представит ещё более доступные программы доработки. Посред­ством модерни­зации блока управления двигателем Opus увеличивает его отдачу до 920 или 825 л.с. Для каждого варианта двигателя инженеры разработали кастомную выхлопную систему — она улучшает звучание мотора, но из-за отсутствия сажевого фильтра делает купе невозможным для легальной эксплуатации на европейских дорогах. Наконец, в Opus создали для Mercedes-AMG GT Black Series новые комплекты колёсных дисков и ряд улучшений по части аэродинамики.

Примечательно, что во всех случаях суперкар остаётся заднеприводным, но тем заказчикам, которые опасаются не справиться с управле­нием, тюнеры предложат программное ограничение количе­ства крутящего момента.

В начале марта свою программу доработки AMG GT Black Series анонсиро­вало ателье Wheelsandmore. В неё тоже входит некоторое увеличение отдачи мотора, но основным компонентом программы стали новые облегчённые колёсные диски на 20 дюймов с центральной гайкой. Комплект таких колёс тюнеры оценили в экви­валент почти полутора миллионов рублей.