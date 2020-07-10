Мощнейший суперкар Mercedes-AMG: первый видеотизер
Артем Шахнович
Спортивное подразделение Mercedes-AMG обнародовало видеотизер с суперкупе GT Black Series, окончательно проливающий свет на внешность новой модификации. Этот автомобиль станет самым мощным в линейке Mercedes-AMG.
По сюжету угонщик, роль которого играет британский блогер Тим Бертон, известный как Shmee150, пробирается в цеха компании, крадёт автомобиль и едет на нём на трек. Прокатившись, он отправляет кому-то сообщения. В одном из них он говорит, что эта машина из другой вселенной.
Из видео следует, что суперкупе получит название Mercedes-AMG GT Black Series. Ранее предполагалось, что имя будет звучать несколько иначе — Mercedes-AMG GT R Black Series.
По предварительным данным, Black Series оснастят 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, которым комплектуют другие GT, но в модифицированном виде c отдачей 710 л.с. и 850 Нм.
Самым мощным на сегодняшний день в линейке является трековый GT R PRO — в его арсенале 585 л.с. и 700 Нм. Суперкупе разгоняется до
100 км/чза 3,6 секунды, максимальная скорость — 318 км/ч.Динамические характеристики Black Series пока не разглашаются.
Внешне Black Series отличается иначе оформленным передним бампером с огромной радиаторной решёткой и канардами, уводящими от днища воздушные потоки и снижающими прижимную силу, другим капотом с большими вентиляционными прорезями, диффузором в заднем бампере, аэродинамическими накладками на порогах и антикрылом увеличенного размера.
Black Series должен войти в десятку быстрейших автомобилей автодрома Нюрбургринг, где тестировались прототипы. По информации Carscoops, суперкар тратит на круг 6 минут 58 секунд. Для сравнения, результат Mercedes-AMG GT R PRO — 7 минут 4,632 секунды.