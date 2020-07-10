Мощнейший суперкар Mercedes-AMG: первый видеотизер

По сюжету угонщик, роль которого играет британский блогер Тим Бертон, известный как Shmee150, пробирается в цеха компании, крадёт автомобиль и едет на нём на трек. Прокатившись, он отправляет кому-то сообщения. В одном из них он говорит, что эта машина из другой вселенной.

Из видео следует, что суперкупе получит название Mercedes-AMG GT Black Series. Ранее предпо­лагалось, что имя будет звучать несколько иначе — Mercedes-AMG GT R Black Series.

По предварительным данным, Black Series оснастят 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнета­телями, которым комплектуют другие GT, но в модифи­цирован­ном виде c отдачей 710 л.с. и 850 Нм.

Самым мощным на сегодняшний день в линейке является трековый GT R PRO — в его арсенале 585 л.с. и 700 Нм. Суперкупе разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, максимальная скорость — 318 км/ч. Динамические характери­стики Black Series пока не разглашаются.

Внешне Black Series отличается иначе оформленным передним бампером с огромной радиаторной решёткой и канардами, уводящими от днища воздушные потоки и снижающими прижимную силу, другим капотом с большими вентиляционными прорезями, диффузором в заднем бампере, аэродинамическими накладками на порогах и антикрылом увеличенного размера.