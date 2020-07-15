Рассекречена серийная версия очень дешёвого электрокара от Renault

Запредельная аэродинамика и 730 сил: суперкар Mercedes-AMG представлен официально

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Артем Шахнович

Марка Mercedes-Benz представила флагманскую модель линейки AMG GT — купе AMG GT Black Series. Cуперкар оснащён самым мощным серийным двигателем V8 в истории Mercedes-AMG и развитым аэро­динами­ческим оперением с активным антикрылом.

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  • Двигатель 4.0 V8 на версии Black Series развивает 730 л.с. при 6700–6900 об./мин и 800 Нм при 2000–6000 об./мин. Для сравнения: до этого момента самой мощной считалась модификация GT R с 585-сильным мотором.

  • У агрегата Black Series не только два модифициро­ванных и более произво­дительных двухпоточных турбо­нагнетателя — здесь другой интеркулер, а также новая программа управ­ления электронным блоком. Кроме того, разра­ботчики применили в нём так называемый плоский коленвал, кривошипы которого находятся в одной плоскости. Данное решение позволяет изменить порядок вспышек в цилиндрах, увеличить напол­нение камеры сгорания и повысить скорость отвода отрабо­тавших газов. Плоский коленвал применяется на моторах Ferrari и Ford Shelby GT350/GT350 R.

  • Новый двигатель получил также систему смазки с сухим картером — решение, пришед­шее из автоспорта и редко встреча­ющееся на серийной технике. Плюс новые распредвалы и доработанные выпускные коллекторы.

  • До 100 км/ч заднеприводный суперкар доезжает за 3,2 секунды, а на разгон до 200 км/ч он тратит меньше 9 секунд. Максимальная скорость — 325 км/ч.

  • Преселективная семиступенчатая роботизи­рованная коробка, отнесённая к задней оси для лучшей развесовки, модифи­цирована под возросшую отдачу. Пере­смотрены пере­даточные числа, установлен более производи­тельный радиатор охлаждения, а лонч-контроль Race Start позволяет ускоряться с более высоких оборотов. Также здесь используется не алюминиевая, а угле­пластиковая torque tube – труба для карданного вала, соединя­ющая двигатель и коробку передач и повышающая жёсткость конструкции автомобиля. На Black Series эта деталь весит 13,9 кило­грамма — на 40% меньше, чем в обычном GT.

  • Серьёзно доработана аэродинамика. Под более крупной радиаторной решёткой, по форме напоминающей таковую у гоночных машин класса GT3, находится угле­пластиковый сплиттер с двумя ручными регули­ровками угла атаки (Street и Race). Новый угле­пластиковый капот с большими прорезями эффективнее отводит горячий воздух из моторного отсека, а также увели­чивает прижимную силу.

  • В задней части кузова расположен массивный диффузор и огромное антикрыло на угле­пластиковой двери багажника. У него две рабочие плоскости, угол атаки верхней секции регули­руется электро­приводом (диапазон — 20 градусов) в зависи­мости от настройки в выбранном режиме движения AMG Dynamics (Basic, Advanced, Pro и Master).

  • Среди других особенностей GT Black Series – перена­строенная подвеска с адаптивными аморти­заторами, противо­буксовочная система с девятью настройками, лёгкие угле­пластиковые кресла и колёсные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади с покрышками Michelin размерностью 285/35 ZR 19 и 335/30 ZR 20 сзади, изготов­ленными специально для новой модели.

  • О сроках появления на рынке, тираже и стоимости суперкара пока не сообщается.

Ваши впечатления от Mercedes-AMG GT Black Series?

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