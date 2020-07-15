Запредельная аэродинамика и 730 сил: суперкар Mercedes-AMG представлен официально
Артем Шахнович
Марка Mercedes-Benz представила флагманскую модель линейки AMG GT — купе AMG GT Black Series. Cуперкар оснащён самым мощным серийным двигателем V8 в истории Mercedes-AMG и развитым аэродинамическим оперением с активным антикрылом.
Двигатель 4.0 V8 на версии Black Series развивает 730 л.с. при 6700–6900
об./мини 800 Нм при 2000–6000 об./мин.Для сравнения: до этого момента самой мощной считалась модификация GT R с 585-сильным мотором.
У агрегата Black Series не только два модифицированных и более производительных двухпоточных турбонагнетателя — здесь другой интеркулер, а также новая программа управления электронным блоком. Кроме того, разработчики применили в нём так называемый плоский коленвал, кривошипы которого находятся в одной плоскости. Данное решение позволяет изменить порядок вспышек в цилиндрах, увеличить наполнение камеры сгорания и повысить скорость отвода отработавших газов. Плоский коленвал применяется на моторах Ferrari и Ford Shelby GT350/GT350 R.
Новый двигатель получил также систему смазки с сухим картером — решение, пришедшее из автоспорта и редко встречающееся на серийной технике. Плюс новые распредвалы и доработанные выпускные коллекторы.
До 100 км/ч заднеприводный суперкар доезжает за 3,2 секунды, а на разгон до
200 км/чон тратит меньше 9 секунд. Максимальная скорость — 325 км/ч.
Преселективная семиступенчатая роботизированная коробка, отнесённая к задней оси для лучшей развесовки, модифицирована под возросшую отдачу. Пересмотрены передаточные числа, установлен более производительный радиатор охлаждения, а лонч-контроль Race Start позволяет ускоряться с более высоких оборотов. Также здесь используется не алюминиевая, а углепластиковая torque tube – труба для карданного вала, соединяющая двигатель и коробку передач и повышающая жёсткость конструкции автомобиля. На Black Series эта деталь весит 13,9 килограмма — на 40% меньше, чем в обычном GT.
Серьёзно доработана аэродинамика. Под более крупной радиаторной решёткой, по форме напоминающей таковую у гоночных машин класса GT3, находится углепластиковый сплиттер с двумя ручными регулировками угла атаки (Street и Race). Новый углепластиковый капот с большими прорезями эффективнее отводит горячий воздух из моторного отсека, а также увеличивает прижимную силу.
В задней части кузова расположен массивный диффузор и огромное антикрыло на углепластиковой двери багажника. У него две рабочие плоскости, угол атаки верхней секции регулируется электроприводом (диапазон — 20 градусов) в зависимости от настройки в выбранном режиме движения AMG Dynamics (Basic, Advanced, Pro и Master).
Среди других особенностей GT Black Series – перенастроенная подвеска с адаптивными амортизаторами, противобуксовочная система с девятью настройками, лёгкие углепластиковые кресла и колёсные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади с покрышками Michelin размерностью 285/35 ZR 19 и 335/30 ZR 20 сзади, изготовленными специально для новой модели.
О сроках появления на рынке, тираже и стоимости суперкара пока не сообщается.