Запредельная аэродинамика и 730 сил: суперкар Mercedes-AMG представлен официально

Преселективная семиступенчатая роботизи­рованная коробка, отнесённая к задней оси для лучшей развесовки, модифи­цирована под возросшую отдачу. Пере­смотрены пере­даточные числа, установлен более производи­тельный радиатор охлаждения, а лонч-контроль Race Start позволяет ускоряться с более высоких оборотов. Также здесь используется не алюминиевая, а угле­пластиковая torque tube – труба для карданного вала, соединя­ющая двигатель и коробку передач и повышающая жёсткость конструкции автомобиля. На Black Series эта деталь весит 13,9 кило­грамма — на 40% меньше, чем в обычном GT.

Серьёзно доработана аэродинамика. Под более крупной радиаторной решёткой, по форме напоминающей таковую у гоночных машин класса GT3, находится угле­пластиковый сплиттер с двумя ручными регули­ровками угла атаки (Street и Race). Новый угле­пластиковый капот с большими прорезями эффективнее отводит горячий воздух из моторного отсека, а также увели­чивает прижимную силу.

В задней части кузова расположен массивный диффузор и огромное антикрыло на угле­пластиковой двери багажника. У него две рабочие плоскости, угол атаки верхней секции регули­руется электро­приводом (диапазон — 20 градусов) в зависи­мости от настройки в выбранном режиме движения AMG Dynamics (Basic, Advanced, Pro и Master).

Среди других особенностей GT Black Series – перена­строенная подвеска с адаптивными аморти­заторами, противо­буксовочная система с девятью настройками, лёгкие угле­пластиковые кресла и колёсные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади с покрышками Michelin размерностью 285/35 ZR 19 и 335/30 ZR 20 сзади, изготов­ленными специально для новой модели.