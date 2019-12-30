Новый супергибрид Mercedes-AMG показали в новогоднем ролике

Подразделение Mercedes-AMG выпустило пред­ново­годний ролик, в котором на протяжении трёх минут на экране появляются имена всех работников подраз­деления, а на заднем фоне идёт видеоряд с различными моделями AMG, серийными и не очень.

Самое интересное происходит в конце ролика: частично оклеенная камуфляжем четырёх­дверка AMG GT уезжает вдаль под гул электро­мотора. Очевидно, это новая гибридная модифи­кация, которая выйдет на рынок под названием GT 73 и станет самой быстрой и самой мощной версией модели.