Новый супергибрид Mercedes-AMG показали в новогоднем ролике
Андрей Шульдешов
Подразделение Mercedes-AMG выпустило предновогодний ролик, в котором на протяжении трёх минут на экране появляются имена всех работников подразделения, а на заднем фоне идёт видеоряд с различными моделями AMG, серийными и не очень.
Самое интересное происходит в конце ролика: частично оклеенная камуфляжем четырёхдверка AMG GT уезжает вдаль под гул электромотора. Очевидно, это новая гибридная модификация, которая выйдет на рынок под названием GT 73 и станет самой быстрой и самой мощной версией модели.
Mercedes-AMG GT 73 получит подключаемую гибридную силовую установку с четырёхлитровым V8 твинтурбо и электромотором на передней оси. Суммарная мощность установки составит около 800 лошадиных сил. Для сравнения: у
Официально супергибрид представят в 2020 году. Скорее всего, дебют состоится в марте на автосалоне в Женеве.