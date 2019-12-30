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Новый супергибрид Mercedes-AMG показали в новогоднем ролике

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Андрей Шульдешов

Подразделение Mercedes-AMG выпустило пред­ново­годний ролик, в котором на протяжении трёх минут на экране появляются имена всех работников подраз­деления, а на заднем фоне идёт видеоряд с различными моделями AMG, серийными и не очень.

Самое интересное происходит в конце ролика: частично оклеенная камуфляжем четырёх­дверка AMG GT уезжает вдаль под гул электро­мотора. Очевидно, это новая гибридная модифи­кация, которая выйдет на рынок под названием GT 73 и станет самой быстрой и самой мощной версией модели.

THIS IS FOR OUR AMG TEAM! Thanks for your incredible performance throughout the whole year, full of exciting moments and your inner drive to always achieve the best. A big THANK YOU also to the Mercedes-AMG family and friends for your support in 2019. Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,4–8,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 192–189 g/km.* Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 257 g/km.* Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,3–8,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 189–186 g/km.* ► Subscribe to Mercedes-AMG on YouTube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=OfficialMercedesAMG ► Experience the world of Mercedes-AMG: https://www.mercedes-amg.com ► More interesting playlists: Best of Mercedes-AMG: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWsb2uv1ns8wZ2jiGlk8oRiNvUWaCFHwF AMG Driving Academy: https://www.youtube.com/playlist?list=PL889C2CAAC999AACA Mercedes-AMG Customer Racing: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC03A2A6A6ADB7B7 ► Mercedes-AMG on Social Media: https://facebook.com/MercedesAMG https://twitter.com/MercedesAMG https://instagram.com/mercedesamg #WorldsFastestFamily #MercedesAMG #AMG #Family #Holidays #thankful #bestteam Product may vary after press date on 20.12.2019. * Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO₂-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

Mercedes-AMG GT 73 получит подключаемую гибридную силовую установку с четырёх­литровым V8 твинтурбо и электро­мотором на передней оси. Суммарная мощность установки составит около 800 лошадиных сил. Для сравнения: у GT 63 S мотор развивает 640 лошадиных сил, а у прямого конкурента GT 73, гибридной Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, — 680 лошадиных сил. Ожидается, что новая четырёхдверка сможет разгоняться до сотни примерно за три секунды и проезжать на электротяге до 50 километров.

Официально супергибрид представят в 2020 году. Скорее всего, дебют состоится в марте на автосалоне в Женеве.

За кого болеете: за Mercedes-AMG или за Porsche?

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