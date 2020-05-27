Самые мощные кроссоверы Mercedes-AMG будут стоить минимум 10 миллионов рублей

На кроссоверы устанавливается битурбиро­ванный 4.0 V8 мощностью 612 л.с. (850 Н·м), 48-вольто­вый стартер-генератор EQ Boost на 22 л.с., девяти­ступен­чатый «автомат» и полный привод. Разгон до 100 км/ч у GLS 63 занимает 4,2 секунды, а у обоих Mercedes-AMG GLE 63 S — 3,8 секунды. Максимальная скорость крос­соверов составляет 250 км/ч, но с опциональным пакетом AMG Driver’s Package электронный ограничитель сдвигается на 280 км/ч.

BMW X5 M и X6 M Competition с 625-сильными 4.4 V8 (750 Н·м) также разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды, но с пакетом M Driver’s Package максимальная скорость достигает 290 км/ч. Баварские кроссоверы стоят 9 920 000 и 10 310 000 рублей соответ­ственно. Прямых конкурентов у семи­местного GLS 63 в России нет, ведь у BMW X7 нет полноценной M-версии, а 621-сильная Alpina XB7 к нам не поставляется.