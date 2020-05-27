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Самые мощные кроссоверы Mercedes-AMG будут стоить минимум 10 миллионов рублей

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Николай Андреев

Российское представительство Mercedes-Benz объявило цены на три 612-сильных кроссовера Mercedes-AMG. Начальный GLE 63 S стоит 10 500 000 рублей, его купе­образная версия дороже на 100 000 рублей, а полно­размерный GLS 63 обойдётся минимум в 12 200 000 рублей.

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На кроссоверы устанавливается битурбиро­ванный 4.0 V8 мощностью 612 л.с. (850 Н·м), 48-вольто­вый стартер-генератор EQ Boost на 22 л.с., девяти­ступен­чатый «автомат» и полный привод. Разгон до 100 км/ч у GLS 63 занимает 4,2 секунды, а у обоих Mercedes-AMG GLE 63 S — 3,8 секунды. Максимальная скорость крос­соверов составляет 250 км/ч, но с опциональным пакетом AMG Driver’s Package электронный ограничитель сдвигается на 280 км/ч.

BMW X5 M и X6 M Competition с 625-сильными 4.4 V8 (750 Н·м) также разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды, но с пакетом M Driver’s Package максимальная скорость достигает 290 км/ч. Баварские кроссоверы стоят 9 920 000 и 10 310 000 рублей соответ­ственно. Прямых конкурентов у семи­местного GLS 63 в России нет, ведь у BMW X7 нет полноценной M-версии, а 621-сильная Alpina XB7 к нам не поставляется.

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Все кроссоверы Mercedes-AMG 63 серии имеют в стандартном оснащении матричные свето­диодные фары, пневмоподвеску, камеры кругового обзора, аудио­систему Burmester, отделку салона кожей наппа и сервисный пакет на два года после истече­ния двухлетней гарантии.

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Мощные кроссоверы будут поставляться с американского завода Mercedes-Benz. Первые GLE 63 S и GLS 63 появятся у российских дилеров в июне, а GLE 63 S Coupe доберётся до автосалонов в течение лета.

Какой кроссовер Mercedes-AMG — самый-самый?

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