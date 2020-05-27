Самые мощные кроссоверы Mercedes-AMG будут стоить минимум 10 миллионов рублей
Николай Андреев
Российское представительство Mercedes-Benz объявило цены на три 612-сильных кроссовера Mercedes-AMG. Начальный GLE 63 S стоит 10 500 000 рублей, его купеобразная версия дороже на 100 000 рублей, а полноразмерный GLS 63 обойдётся минимум в 12 200 000 рублей.
На кроссоверы устанавливается битурбированный 4.0 V8 мощностью 612 л.с. (850 Н·м), 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost на 22 л.с., девятиступенчатый «автомат» и полный привод. Разгон до
BMW X5 M и X6 M Competition с 625-сильными 4.4 V8 (750 Н·м) также разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды, но с пакетом M Driver’s Package максимальная скорость достигает
Все кроссоверы Mercedes-AMG 63 серии имеют в стандартном оснащении матричные светодиодные фары, пневмоподвеску, камеры кругового обзора, аудиосистему Burmester, отделку салона кожей наппа и сервисный пакет на два года после истечения двухлетней гарантии.
Мощные кроссоверы будут поставляться с американского завода Mercedes-Benz. Первые GLE 63 S и GLS 63 появятся у российских дилеров в июне, а GLE 63 S Coupe доберётся до автосалонов в течение лета.