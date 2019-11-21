Mercedes-AMG научил GLE разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды

Как и все AMG-модели 63 серии, кроссоверы оснащены битурбированными четырёх­литровыми V8 с индексом M177. Mercedes-AMG GLE 63 развивает 571 л.с. (750 Н·м), а у S-версии этой же модели и флагмана мотор форсирован до 612 л.с. (850 Н·м).

Разгон до 100 км/ч у GLS 63 занимает 4,2 секунды, у GLE 63 — 4 секунды, а у Mercedes-AMG GLE 63 S — 3,8 секунды, что соответствует динамике 600-сильного Audi RS Q8 и 625-сильных BMW X5 M и X6 M Competition – все они дебютировали в Лос-Анджелесе. Быстрее них только 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk (3,7 секунды) и 650-сильный Lamborghini Urus (3,6 секунды).

Максимальная скорость новых кроссоверов Mercedes-AMG ограничена электроникой на 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver’s Package лимит сдвигается до 280 км/ч.

Двигателю, который отключает половину цилиндров при малых нагрузках, помогает 48-вольто ­вый стартер-генератор EQ Boost. Он даёт кратко­временную прибавку в 22 л.с. (250 Н·м), помогая на разгоне в первые секунды. Также он рекуперирует энергию торможения. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G.