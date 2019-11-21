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Mercedes-AMG научил GLE разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды

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Николай Андреев

Компания Mercedes-AMG рассекретила сразу три новых кроссовера — GLE 63, GLE 63 S и GLS 63. Модели показали на моторшоу в Лос-Анджелесе.

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Mercedes-AMG GLE 63 S
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Mercedes-AMG GLE 63 S

  • Как и все AMG-модели 63 серии, кроссоверы оснащены битурбированными четырёх­литровыми V8 с индексом M177. Mercedes-AMG GLE 63 развивает 571 л.с. (750 Н·м), а у S-версии этой же модели и флагмана мотор форсирован до 612 л.с. (850 Н·м).

  • Разгон до 100 км/ч у GLS 63 занимает 4,2 секунды, у GLE 63 — 4 секунды, а у Mercedes-AMG GLE 63 S — 3,8 секунды, что соответствует динамике 600-сильного Audi RS Q8 и 625-сильных BMW X5 M и X6 M Competition – все они дебютировали в Лос-Анджелесе. Быстрее них только 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk (3,7 секунды) и 650-сильный Lamborghini Urus (3,6 секунды).

  • Максимальная скорость новых кроссоверов Mercedes-AMG ограничена электроникой на 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver’s Package лимит сдвигается до 280 км/ч.

  • Двигателю, который отключает половину цилиндров при малых нагрузках, помогает 48-вольто­вый стартер-генератор EQ Boost. Он даёт кратко­временную прибавку в 22 л.с. (250 Н·м), помогая на разгоне в первые секунды. Также он рекуперирует энергию торможения. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G.

  • Все новинки Mercedes-AMG оснащены многодисковой муфтой, подключающей переднюю ось, и задним межколёсным дифференциалом с электронным управлением. Пневмоподвеска бывает двух типов — стандартная и с активными стабилиза­торами поперечной устойчивости.

Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63

  • На Mercedes-AMG GLE устанавливаются колёсные диски диаметром от 20 до 22 дюймов, а на GLS — от 21 до 23 дюймов. На всех кроссоверах спереди стоят 400-милли­метровые стальные тормозные диски с шестипоршневыми суппортами, а сзади — 370-милли­метровые с плавающими скобами. В качестве опций доступны углерод-керамические тормоза.

  • Внешне AMG-версии GLE и GLS отличаются от базовых модификаций аэродина­мическим обвесом, фирменной решёткой радиатора Panamericana и четырьмя патрубками выпускной системы. В салоне появились сиденья с развитой боковой поддержкой, контрастная прострочка кожаной обивки, руль с усечённым ободом, а также мультимедийка MBUX с изменённой графикой и функцией записи телеметрии.

Все три кроссовера Mercedes-AMG поступят в продажу в середине 2020 года. 

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