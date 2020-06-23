Маленький кроссовер Mercedes-AMG с мощнейшей «турбочетвёркой»: названы рублёвые цены
Николай Андреев
Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте приёма заказов на компактные кроссоверы Mercedes-AMG GLA. На нашем рынке доступны базовый GLA 35 и топовый GLA 45 S, но нет промежуточной версии GLA 45. Их начальная стоимость составляет
Mercedes-AMG GLA 35 оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 306 л.с. (400 Н·м), восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой на задней оси. Кроссовер разгоняется до
100 км/чза 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.
Базовая AMG-версия компактного кроссовера имеет кузов с дополнительными усилителями, аэродинамический обвес с фирменной AMG-решёткой, изменённую подвеску и передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой.
Mercedes-AMG
GLA 45 Sоснащается мощнейшим серийным четырёхцилиндровым двигателем в мире: двухлитровый турбомотор выдаёт 421 л.с. (500 Н·м) и разгоняет кроссовер до «сотни» за 4,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 270 км/ч.В паре с восьмиступенчатым «роботом» идёт полный привод с двумя электронноуправляемыми муфтами на задней оси, управляющими вектором тяги.
Кроссовер
45-йсерии оборудован более агрессивным обвесом, 20-дюймовыми колёсными дисками, антикрылом на двери багажника и квартетом патрубков. Передние кресла имеют интегрированные подголовники.
Для сравнения: на разгон до