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Маленький кроссовер Mercedes-AMG с мощнейшей «турбочетвёркой»: названы рублёвые цены

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Николай Андреев

Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте приёма заказов на компактные кроссоверы Mercedes-AMG GLA. На нашем рынке доступны базовый GLA 35 и топовый GLA 45 S, но нет промежуточной версии GLA 45. Их начальная стоимость составляет 4 170 000 и 5 360 000 рублей соответ­ственно, что на 660 000 и 870 000 рублей больше, чем стоят хэтчбеки Mercedes-AMG A 35 и A 45 S с такими же турбомоторами.

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  • Mercedes-AMG GLA 35 оснащается двухлитровой «турбо­четвёркой» мощностью 306 л.с. (400 Н·м), восьмиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом с муфтой на задней оси. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

  • Базовая AMG-версия компактного кроссовера имеет кузов с дополни­тельными усилителями, аэродинами­ческий обвес с фирменной AMG-решёткой, изменённую подвеску и передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой.

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  • Mercedes-AMG GLA 45 S оснащается мощнейшим серийным четырёх­­цилиндровым двигателем в мире: двухлитровый турбомотор выдаёт 421 л.с. (500 Н·м) и разгоняет кроссовер до «сотни» за 4,3 секунды. Его максимальная скорость состав­ляет 270 км/ч. В паре с восьмиступен­­чатым «роботом» идёт полный привод с двумя электронно­управляемыми муфтами на задней оси, управляющими вектором тяги.

  • Кроссовер 45-й серии оборудован более агрессивным обвесом, 20-дюймовыми колёсными дисками, антикрылом на двери багажника и квартетом патрубков. Передние кресла имеют интегриро­ванные подголовники.

Для сравнения: на разгон до 100 км/ч у более лёгкого 306-сильного хэтчбека Mercedes-AMG A 35 уходит 4,7 секунды, а у 421-сильного A 45 S — 3,9 секунды. Максимальная скорость идентична показателям кроссоверов.

Взяли бы Mercedes-AMG GLA вместо A-класса?

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