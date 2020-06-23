Маленький кроссовер Mercedes-AMG с мощнейшей «турбочетвёркой»: названы рублёвые цены

Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте приёма заказов на компактные кроссоверы Mercedes-AMG GLA. На нашем рынке доступны базовый GLA 35 и топовый GLA 45 S, но нет промежуточной версии GLA 45. Их начальная стоимость составляет 4 170 000 и 5 360 000 рублей соответ­ственно, что на 660 000 и 870 000 рублей больше, чем стоят хэтчбеки Mercedes-AMG A 35 и A 45 S с такими же турбомоторами.