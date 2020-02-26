421-сильный Mercedes-AMG GLA 45 оставили без дрифт-режима
Николай Андреев
Компания Mercedes-AMG представила «заряженный» кроссовер GLA 45 нового поколения и его
«Турбочетвёрка» у GLA 45 представлена в двух степенях форсировки. На базовом кроссовере она развивает 387 л.с. (480 Н·м) при давлении наддува 1,9 бара.
У S-версиимощность составляет 421 л.с. (500 Н·м) при повышенном до 2,1 бара давлении.
GLA 45 разгоняется до
100 км/чза 4,4 секунды, а S-версия— за 4,3 секунды. Это на 0,4 секунды медленнее хот-хэтча A 45 S. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч,но электронный лимитатор можно отодвинуть до 270 км/чпри заказе пакета AMG Driver's Package. У S-версиион входит в стандартное оснащение.
«Заряженный» кроссовер располагает восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с двумя электронноуправляемыми муфтами на задней оси. Опционально доступны адаптивные амортизаторы AMG Ride Control с тремя режимами работы, система записи телеметрии AMG Track Pace и
21-дюймовые колёсные диски (в базе идут 19- или 20-дюймовые в зависимости от модификации).
Внешне от обычного Mercedes-Benz GLA новинка отличается агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и антикрылом на двери багажника. Кузов дополнительно усилен распоркой между стойками передней подвески, усилителем под двигателем и диагональными панелями под днищем. В салоне появились спортивные кресла и руль, обшитый кожей и алькантарой.
Живая премьера Mercedes-AMG GLA 45 и его S-версии состоится на Женевском автосалоне. Европейские продажи кроссоверов начнутся во втором полугодии 2020 года.