421-сильный Mercedes-AMG GLA 45 оставили без дрифт-режима

«Турбочетвёрка» у GLA 45 представлена в двух степенях форси­ровки. На базовом крос­совере она развивает 387 л.с. (480 Н·м) при давлении наддува 1,9 бара. У S-версии мощность состав­ляет 421 л.с. (500 Н·м) при повышенном до 2,1 бара давлении.

GLA 45 разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды, а S-версия — за 4,3 секунды. Это на 0,4 секунды медленнее хот-хэтча A 45 S. Макси­мальная скорость ограничена 250 км/ч, но электронный лими­татор можно отодвинуть до 270 км/ч при заказе пакета AMG Driver's Package. У S-версии он входит в стандартное оснащение.

«Заряженный» кроссовер располагает восьмиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом с двумя электронно­­­управ­ляемыми муфтами на задней оси. Опци­онально доступны адаптив­ные аморти­заторы AMG Ride Control с тремя режимами работы, система записи теле­метрии AMG Track Pace и 21-дюймо ­вые колёсные диски (в базе идут 19- или 20-дюймо ­вые в зависимости от модифи­кации).