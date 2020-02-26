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421-сильный Mercedes-AMG GLA 45 оставили без дрифт-режима

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Николай Андреев

Компания Mercedes-AMG представила «заряженный» кроссовер GLA 45 нового поколения и его S-версию. Как и соплатформенные A 45 и CLA 45, новинка оснащается мощнейшим серийным четырёх­­цилиндровым двигателем в мире. При этом у кроссовера нет так называемого дрифт-режима управ­ляющей электроники, которым комплекту­ются хэтчбек и седан Mercedes-AMG. 

Mercedes-AMG GLA 45 S
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Mercedes-AMG GLA 45 S

  • «Турбочетвёрка» у GLA 45 представлена в двух степенях форси­ровки. На базовом крос­совере она развивает 387 л.с. (480 Н·м) при давлении наддува 1,9 бара. У S-версии мощность состав­ляет 421 л.с. (500 Н·м) при повышенном до 2,1 бара давлении.

  • GLA 45 разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды, а S-версия — за 4,3 секунды. Это на 0,4 секунды медленнее хот-хэтча A 45 S. Макси­мальная скорость ограничена 250 км/ч, но электронный лими­татор можно отодвинуть до 270 км/ч при заказе пакета AMG Driver's Package. У S-версии он входит в стандартное оснащение.

  • «Заряженный» кроссовер располагает восьмиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом с двумя электронно­­­управ­ляемыми муфтами на задней оси. Опци­онально доступны адаптив­ные аморти­заторы AMG Ride Control с тремя режимами работы, система записи теле­метрии AMG Track Pace и 21-дюймо­вые колёсные диски (в базе идут 19- или 20-дюймо­вые в зависимости от модифи­кации).

  • Внешне от обычного Mercedes-Benz GLA новинка отличается агрессивным обвесом с фирменной решёткой радиатора Panamericana и антикрылом на двери багажника. Кузов дополнительно усилен распоркой между стойками передней подвески, усилителем под двигателем и диагональными панелями под днищем. В салоне появились спортивные кресла и руль, обшитый кожей и алькантарой.

Живая премьера Mercedes-AMG GLA 45 и его S-версии состоится на Женевском автосалоне. Европейские продажи кроссоверов начнутся во втором полугодии 2020 года.

Какой Mercedes-AMG 45-й серии самый крутой?

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