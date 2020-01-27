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Удлинённый Гелик выставили на продажу за 34 миллиона рублей

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Николай Андреев

Компания Auto Seredin выставила на продажу Mercedes-AMG G 63 2017 года, дорабо­танный тюнинг-ателье FAB и StretchCars. За удлинённый внедорожник под названием Big One просят 499 800 евро (34,5 миллиона рублей). Автомо­биль находится в Германии.

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  • Mercedes-AMG G63 Big One с 23-дюймо­выми колёсами удлинён на 75 санти­метров, 20 из которых пришлись на передние двери, 30 — на задние, а ещё 25 санти­метров добавились в районе багажника. За счёт этого длина Гелика увели­чилась до 5,5 метров, а его снаряжённая масса — до 2750 килограммов.

  • Салон внедорожника из пятиместного превратился в четырёх­местный, с задними сиденьями от седана Mercedes-Maybach S-класса. Ещё появилась мощная аудио­система, большой тоннель со столиками, а также пере­городка со стеклом, двумя дисплеями и дефлек­торами вентиляции.

  • Силовой агрегат внедорожника остался без измене­ний. Под капотом установ­лен битурбиро­ванный 5.5 V8 мощностью 571 л.с. (760 Н·м), который сочета­ется с семи­ступенчатым «автоматом». Полный привод, как и на базовой модели, — с блокировками трёх дифференциалов.

  • По словам продавца, этот внедорожник использо­вался как демонстраци­онный образец, поэтому его пробег составляет лишь 600 километров. Всего выпущено 10 экземпляров Mercedes-AMG G63 Big One.

Хотели бы ездить на G-классе сзади, как в лимузине?

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