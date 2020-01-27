Удлинённый Гелик выставили на продажу за 34 миллиона рублей
Николай Андреев
Компания Auto Seredin выставила на продажу Mercedes-AMG G 63 2017 года, доработанный тюнинг-ателье FAB и StretchCars. За удлинённый внедорожник под названием Big One просят 499 800 евро (34,5 миллиона рублей). Автомобиль находится в Германии.
Mercedes-AMG G63 Big One с
23-дюймовыми колёсами удлинён на 75 сантиметров, 20 из которых пришлись на передние двери, 30 — на задние, а ещё 25 сантиметров добавились в районе багажника. За счёт этого длина Гелика увеличилась до 5,5 метров, а его снаряжённая масса — до 2750 килограммов.
Салон внедорожника из пятиместного превратился в четырёхместный, с задними сиденьями от седана Mercedes-Maybach
S-класса.Ещё появилась мощная аудиосистема, большой тоннель со столиками, а также перегородка со стеклом, двумя дисплеями и дефлекторами вентиляции.
Силовой агрегат внедорожника остался без изменений. Под капотом установлен битурбированный 5.5 V8 мощностью 571 л.с. (760 Н·м), который сочетается с семиступенчатым «автоматом». Полный привод, как и на базовой модели, — с блокировками трёх дифференциалов.
По словам продавца, этот внедорожник использовался как демонстрационный образец, поэтому его пробег составляет лишь 600 километров. Всего выпущено 10 экземпляров Mercedes-AMG G63 Big One.