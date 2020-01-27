Удлинённый Гелик выставили на продажу за 34 миллиона рублей

Mercedes-AMG G63 Big One с 23-дюймо ­выми колёсами удлинён на 75 санти­метров, 20 из которых пришлись на передние двери, 30 — на задние, а ещё 25 санти­метров добавились в районе багажника. За счёт этого длина Гелика увели­чилась до 5,5 метров, а его снаряжённая масса — до 2750 килограммов.

Салон внедорожника из пятиместного превратился в четырёх­местный, с задними сиденьями от седана Mercedes-Maybach S-класса. Ещё появилась мощная аудио­система, большой тоннель со столиками, а также пере­городка со стеклом, двумя дисплеями и дефлек­торами вентиляции.

Силовой агрегат внедорожника остался без измене­ний. Под капотом установ­лен битурбиро­ванный 5.5 V8 мощностью 571 л.с. (760 Н·м), который сочета­ется с семи­ступенчатым «автоматом». Полный привод, как и на базовой модели, — с блокировками трёх дифференциалов.